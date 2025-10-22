Orbán Viktor megerősítette: a budapesti békecsúcs előkészületei folytatódnak
A miniszterelnök kijelentette, ha eljön az ideje, megrendezésre kerül.
"Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A budapesti békecsúcsról és a Békementről tett bejelentést Orbán Viktor
És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!
- tette hozzá Orbán Viktor.
