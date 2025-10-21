Orbán Viktor: Kivel találkozom?
A tavalyi június elsejei békemenetet idézte fel legújabb Facebook videójában a miniszterelnök. Az idei, október 23-i békemeneten Orbán Viktor ismét az ország minden pontjáról érkező résztvevőkre számít.
A békemenet ismét megmutatta a jobb oldali közösség erejét
Október 23. Békemenet. Kivel találkozom?
Írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.
,,Több kilométer hosszan vonultak az idei békemenet résztvevői Budapest belvárosában. Lánchíd és a Margit-híd közötti rakpart megtelt emberekkel. Az ország minden pontjáról érkeztek a mai békemenetre." – közvetítették egy éve.
Ez a békemenet minden magyarért van és minden emberért
– hangzik el, és ez az idei, október 23.-án megrendezésre kerülő békemenetre is igaz lesz.
Október 23-án az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik. Ebből az alkalomból idén is változatos programok várják a családokat, több múzeum pedig ingyenes látogatással csatlakozik az ünnepi eseményekhez.
Íme egy rövid programajánló a nemzeti ünnepre:
- Magyar Nemzeti Múzeum: ingyenes belépés
- Magyar Nemzeti Galéria: minden kiállítás ingyenes látogatása 10:00–17:00 között, zárás 18:00-kor.
- Terror Háza: ingyenes belépés október 23-án; rendhagyó tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozások ismert közreműködőkkel.
- Egyéb ingyenes múzeumok: Szépművészeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Magyar Vasúttörténeti Park, Ludwig Múzeum.
- Békemenet Budapesten: gyülekező 9:00-kor az Elvis Presley téren, beszédet tart a Kossuth téren 13:00-kor Orbán Viktor.
