Orbán Viktor: Kivel találkozom?

A tavalyi június elsejei békemenetet idézte fel legújabb Facebook videójában a miniszterelnök. Az idei, október 23-i békemeneten Orbán Viktor ismét az ország minden pontjáról érkező résztvevőkre számít.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 15:42
Módosítva: 2025.10.21. 15:49
Orbán Viktor békemenet október 23.

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook videójában a tavaly, június elsejei békemenetről tett közzé egy összefoglalót. ,,Több kilométer hosszan vonultak az idei békemenet résztvevői Budapest belvárosában." – hangzik el a videóban, és ez idén sem lesz másképp!

A békemenet ismét megmutatta a jobb oldali közösség erejét

,,Több kilométer hosszan vonultak az idei békemenet résztvevői Budapest belvárosában. Lánchíd és a Margit-híd közötti rakpart megtelt emberekkel. Az ország minden pontjáról érkeztek a mai békemenetre." – közvetítették egy éve. 

Ez a békemenet minden magyarért van és minden emberért

– hangzik el, és ez az idei, október 23.-án megrendezésre kerülő békemenetre is igaz lesz. 

Október 23-án az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik. Ebből az alkalomból idén is változatos programok várják a családokat, több múzeum pedig ingyenes látogatással csatlakozik az ünnepi eseményekhez. 

Íme egy rövid programajánló a nemzeti ünnepre:

  • Magyar Nemzeti Múzeum: ingyenes belépés
  • Magyar Nemzeti Galéria: minden kiállítás ingyenes látogatása 10:00–17:00 között, zárás 18:00-kor.
  • Terror Háza: ingyenes belépés október 23-án; rendhagyó tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozások ismert közreműködőkkel.
  • Egyéb ingyenes múzeumok: Szépművészeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Magyar Vasúttörténeti Park, Ludwig Múzeum.
  • Békemenet Budapesten: gyülekező 9:00-kor az Elvis Presley téren, beszédet tart a Kossuth téren 13:00-kor Orbán Viktor.

 

