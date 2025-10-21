Orbán Viktor: Kivel találkozom?

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook videójában a tavaly, június elsejei békemenetről tett közzé egy összefoglalót. ,,Több kilométer hosszan vonultak az idei békemenet résztvevői Budapest belvárosában." – hangzik el a videóban, és ez idén sem lesz másképp!

Orbán Viktor: Október 23. Békemenet. Kivel találkozom? Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

A békemenet ismét megmutatta a jobb oldali közösség erejét

Október 23. Békemenet. Kivel találkozom?

,,Több kilométer hosszan vonultak az idei békemenet résztvevői Budapest belvárosában. Lánchíd és a Margit-híd közötti rakpart megtelt emberekkel. Az ország minden pontjáról érkeztek a mai békemenetre." – közvetítették egy éve.

Ez a békemenet minden magyarért van és minden emberért

– hangzik el, és ez az idei, október 23.-án megrendezésre kerülő békemenetre is igaz lesz.

Október 23-án az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik. Ebből az alkalomból idén is változatos programok várják a családokat, több múzeum pedig ingyenes látogatással csatlakozik az ünnepi eseményekhez.

Íme egy rövid programajánló a nemzeti ünnepre: