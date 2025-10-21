RETRO RÁDIÓ

Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Folytatják az űrprogramot az Egyesült Államokkal. Orbán Viktor is megerősítette a hírt.

2025.10.21.
Szijjártó Péter szerint a kormány célja Magyarország regionális vezető szerepének megőrzése az űrkutatásban, ezért folytatják az űrprogramot az Egyesült Államokkal való együttműködés keretében, amelyet a magyar–amerikai partnerség eddigi sikertörténetének újabb jelentős mérföldkövének nevezett – közölte az MTI. – Orbán Viktor is megerősítette a hírt legfrissebb Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor is megerősítette a hírt. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

 Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül. Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

– írta a miniszterelnök.

