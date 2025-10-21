RETRO RÁDIÓ

Szijjártó Péter: Magyarország újabb kutatóűrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra

Magyarország újabb kutatóűrhajóst, Cserényi Gyulát készül küldeni a Nemzetközi Űrállomásra. Az előző misszió jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Létrehozva: 2025.10.21. 18:09
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint a miniszter a nap folyamán találkozik az előző küldetést irányító Axiom Space vezetőjével, hogy a magyar űrprogram jövőjéről egyeztessen, mivel a kormány teljes mértékben elkötelezett a folytatás mellett – közölte az MTI.

Hazánk már az előző misszióból is igen sokat profitált gazdaságilag - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.
A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel

– tudatta.

Majd kiemelte, hogy ezek feldolgozása még zajlik, az eredményekből pedig az egész gazdaság profitálni fog.

Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kormány célja Magyarország regionális vezető szerepének megőrzése az űrkutatásban, ezért folytatják az űrprogramot az Egyesült Államokkal való együttműködés keretében, amelyet a magyar–amerikai partnerség eddigi sikertörténetének újabb jelentős mérföldkövének nevezett.

Amikor Kapu Tibort kiképeztük, akkor kiképeztünk vele egy másik űrhajóst is, aki a tartalékosa volt, és ugyanazt a képzést megkapta (…) Ő nem ment fel a világűrbe, de ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk, ha vannak már tudományos eredményeink, ha látszik, hogy ebből a gazdaság profitál, látszik, hogy regionális vezető szerepben vagyunk, akkor folytatni kell

– szögezte le, Cserényi Gyulára utalva.

Úgyhogy folytatjuk a magyar űrprogramot. A mai napon az Axiom Space vezetőjével egy következő lehetséges magyar emberes űrrepülés részleteit fogjuk tisztázni, hiszen az előző emberes űrrepülésből is nagyon sokat profitált a magyar gazdaság, és még fog is” – összegzett.

 

