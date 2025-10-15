,,Nem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait"
A hajnali órákban jelentkezett be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint veszélyben van Magyarország energiaellátása.
,,Ezért megéri a hajnali kelés" - írja legújabb Facebook bejegyzésében Szijjártó Péter.
Mi nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait. Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak támadtak vissza
– mondta a külügyminiszter.
