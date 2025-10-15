RETRO RÁDIÓ

,,Nem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait"

A hajnali órákban jelentkezett be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint veszélyben van Magyarország energiaellátása.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.15. 09:37
,,Ezért megéri a hajnali kelés" - írja legújabb Facebook bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter szerint veszélyben van Magyarország energiaellátása. Fotó: Purger Tamás

Mi nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait. Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak támadtak vissza

– mondta a külügyminiszter.

 

