Elképesztő a tétje az október 23-i Békemenetnek!
Legyünk minél többen! - üzente a miniszterelnök. A Békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik.
Október 23-án 9 órától gyülekezés az Elvis Presley téren, hogy a békemenet együtt vonuljon Orbán Viktor miniszterelnök beszédére, a Kossuth térre. A tét óriási: szuverenitás vagy gyarmati sor.
Páratlan nemzeti összefogásra és erődemonstrációra készül Magyarország 2025. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. A CÖF-CÖKA szervezésében zajló Békemenet idén különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak – írja a Ripost.
A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is, egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket. Ahogy Orbán Viktor Facebook-posztjában is olvasható: „Legyünk minél többen!”
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közösségi oldalán megosztott videójában közölte:
A szokásos rendben zajlanak az október 23-i nemzeti ünnep előkészületei. 22-én délután a Műegyetemnél és a Bem téren a megszokott formában ünneplünk, 23-án fél nyolckor zászlófelvonás, 9 órától gyülekező a békemenet számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet, és 13 órától a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.
Ezért más ez a békemenet
Bayer Zsolt, a MagyarNemzet publicistája a Harcosok órája című online műsorban hangsúlyozta: ez a békemenet jelentőségében csak az első, 2012-es felvonuláshoz fogható. Szerinte azért fontos a mostani békemeneten való részvétel, hogy
megmutassuk, ez a kormány mennyire nincs egyedül, hogy erőt demonstráljunk
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is hasonlóan vélekedik, Facebook-posztjában invitálva mindenkit: „Találkozzunk október 23-án a békemeneten!” A kormánypárti politikusok és a CÖF–CÖKA vezetése egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy az Európai Unió egyre nagyobb nyomást gyakorol Magyarországra, veszélyeztetve nemzeti érdekeinket és a békét.
Sorsdöntő, történelmi pillanathoz érkezett a nemzeti oldal, amely a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szervezésében idén is megrendezi a békemenetet. A szervezők egybehangzóan hangsúlyozzák: a 2012-es első nagy kiálláshoz mérhető jelentőségű lesz az idei felvonulás, amelynek célja, hogy világos üzenetet küldjön Brüsszelnek és a hazai „labancoknak”: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.
Kossuth tér: itt beszél majd a miniszterelnök
A Békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik, és a résztvevők számára a központi program a Kossuth téren lesz. Mint azt Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejelentették, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott hivatalos állami ünnepség fő helyszíne a Kossuth Lajos tér lesz, ahol
Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet 13 órától
Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke a Polgárok Házában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a békemenet célja a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény-nemzeti értékek megőrzése és az európai patrióta mozgalmak támogatása. A rendezvény szellemi honvédőként kíván fellépni az uniós birodalomépítési törekvések ellen, és nemet mond az Európai Unió jelenlegi irányvonalára.
Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk. – Európa vezetői mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ezzel szembemegy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök – fogalmazott lapunk publicistája.
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán nemrég kijelentette:
Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a békemeneten!
