Plusz 90 milliárd kórházfelújításra

Fontos bejelentést tett Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.14. 09:04
Újabb támogatás a kórházaknak! Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkár. „Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák” – mondta  Steiner Attila. Az államtitkár hozzátette: a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak.

Plusz 90 milliárd kórházfelújításra (Fotó: Tumbász Hédi)

Steiner Attila közölte, előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomás épületét tudják majd felújítani. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hangsúlyozta, a Fidesz – Magyar Polgári Párt és KDNP frakciószövetsége és a szuverenista jobboldali nemzeti érzelmű kormány is elkötelezett a magyar egészségügy fejlesztése mellett, legyen szó akár humánerőforrásról, akár finanszírozásról, akár infrastruktúra-fejlesztésről.

 

