Takács Péter: Magyar Péter százezreket venne el az orvosoktól és az ápolóktól

"Megnyerte a nyarat a Fidesz, nem lep meg minket, már Magyar Péter sem hisz a kamu közvéleménykutatásoknak, megváltozott az ő kommunikációja is, már csak a kemény maghoz szól, letett arról, hogy az úgynevezett kiábrándult fideszeseket szólítsa meg"– kommentálta Takács Péter a Harcosok órája című műsorban a Nézőpont friss közvélemény-kutatását, amely szerint egy most vasárnapi választás esetén a Fidesz-KDNP nyerné a választást - írja a Magyar Nemzet.

Forrás: YoutTube/ Képernyőfotó

Takács Péter egészségügyi államtitkár elárulta azt is, Magyar Péternek valaki az államtitkárságról rendszeresen szivárogtatta, hogy mikor tervezi a szabadságát, ám az elmúlt időszakban szándékosan dezinformációkkal látta el ezt a személyt, és nem abban az időpontban volt szabadságon, így Magyar Péter kéme csúnyán elbukott.

Mi nem hisszük el a Tisza Párt kamu közvéleménykutatásait, mi nem dőlünk hátra, dolgozunk keményen

– jelezte az államtitkár.

Hadházy Ákossal kapcsolatban Takács Péter felidézte, volt már vele korábban konfliktusa, amikor a Covid-járvány idején azt terjesztette, hogy hallottakat gyűjtenek a kórházak udvarában.

Nehezítette a munkánkat, ezért kénytelen voltam vele foglalkozni

– zárta rövidre Takács.

Németh Balázs felidézte Hadházy Ákos legújabb malőrjét is, miután a politikus azt híresztelte, hogy leszorították az útról és meg akarták őt gyilkolni, amikor egyébként egy magánterületre behajtott autóval.

Ő egy botrány politikus, érdemi terméke nincs, ez az ő szellemi színvonala. Kétségbe van esve, próbál valamelyik pártnak a listájára felkerülni és közös DK-Tisza jelölt lehessen. Semmi sem drága neki, felháborító, hogy ezzel akár veszélyezteti mások testi épségét is. Mi lesz a következő? Bemegy bármelyik tanyára lefilmezni a tyúkokat, majd azt állítja, hogy struccok?

– tette fel a kérdést az államtitkár.

Fél tőlem, joggal. Magyar Péter szájkosarat tett az összes emberére, az MCC Fesztre már nem küldött senkit, nem vállalta azt sem, hogy esetleg ő üljön le velem szemben, helyette viszont egy olyan nevetséges álhírt terjesztett, mely szerint én 8 milliárd forintott szakítottam valamilyen lélegeztetőgép biznisszel. Ez olyan nevetséges volt, hogy még a csicska-sajtójuk sem vette át

– mondta Takács, miután Magyar Péter őt nevezte ki a „legrosszabb miniszternek”, noha ő államtitkár.

Magyar Péter tart tőlem, minden Facebook-posztom alá odaír, hogy ne posztoljak, és szerinte a feleségem irányít mindent, én pedig egy képességtelen papucs vagyok. Én viszont ilyenkor mindig elmondom, hogy nem fog tőlem megszabadulni és a feleségem is ezt üzeni

– mondta.