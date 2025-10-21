RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mindennek van egy határa! El a kezekkel a nyugdíjaktól!

Simonovits András szerint a nyugdíjrendszer most túl bőkezű. A Tisza Párt nyugdíjtervét Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 17:50
Módosítva: 2025.10.21. 18:13
Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor friss bejegyzéssel jelentkezett Facebook-oldalán: „Mindennek van egy határa! El a kezekkel a nyugdíjaktól!” – írja a Tisza Párt nyugdíjtervéről.

Orbán Viktor is reagált a Tisza Párt nyugdíjtervére
Orbán Viktor is reagált a Tisza Párt nyugdíjtervére Fotó: MW

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani... ez igaz a nyugdíjrendszerre

– olvasható Tarr Zoltán idézetet.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű

– idézik a képek Simonovits Andrást is.

A Tisza Párt nyugdíjterve:

  • 10-20 százalékos nyugdíjadó
  • 13. havi nyugdíj megszüntetése
  • „Nők40” nyugdíjprogram eltörlése

 

 

