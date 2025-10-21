Orbán Viktor: Mindennek van egy határa! El a kezekkel a nyugdíjaktól!
Simonovits András szerint a nyugdíjrendszer most túl bőkezű. A Tisza Párt nyugdíjtervét Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül.
Orbán Viktor friss bejegyzéssel jelentkezett Facebook-oldalán: „Mindennek van egy határa! El a kezekkel a nyugdíjaktól!” – írja a Tisza Párt nyugdíjtervéről.
Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani... ez igaz a nyugdíjrendszerre
– olvasható Tarr Zoltán idézetet.
A nyugdíjrendszer most túl bőkezű
– idézik a képek Simonovits Andrást is.
A Tisza Párt nyugdíjterve:
- 10-20 százalékos nyugdíjadó
- 13. havi nyugdíj megszüntetése
- „Nők40” nyugdíjprogram eltörlése
