"Nem adunk teret a keresztény közösségeink zaklatásának!" - Orbán Viktor a veszprémi Főszékesegyház újraszentelésén szólalt fel

Ma délután ünnepi szentmisére várták a híveket és az érdeklődőket a veszprémi bazilikába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A Szent Mihály-főszékesegyház újraszentelése szimbolikusan lezárja a várnegyed megújulását: ősztől ismét teljes pompájukban látogathatók a történelmi épületek és szakrális terek.

Forrás: Magyar Nemzet

– Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály-székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei – mondta Orbán Viktor beszédében. A miniszterelnök rámutatott: Magyarország

története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egyazon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, amikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nemcsak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot.

Mint mondta, Magyarországon megerősítették azokat a közösségeket, amelyek értékrendje megőrizte a magyarságot, a keresztény magyar életet. Emlékeztetett:

az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország keresztény kultúrájának védelme minden állami szerv kötelessége.

Van még mit tenni a kormányfő szerint azért, hogy ez a felelősség testet öltsön. Azt is mondta, ez a szolgálat helyezte a veszprémi székesegyházat a város közepére, és emelte a város fölé. Ez a magasság segíti felemelni a tekintetünket magasabb célokra helyezni.

– Ugyan ki akarná, hogy az élete elsüllyedjen a mulandóság vizében?

– tette fel a kérdést. Mint mondta, ezek a falak látták a dicsőséget és látták a pusztítást is. Látták, amikor a hit ereje éltette a magyarságot, és azt is, amikor feloldódott a hit üzenete.

Hozzátette: a nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával, ezt soha nem szabad elfelejteni. Úgy vélekedett: az egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző, felheccelt bolsevik szabadcsapatok ismét megjelentek a magyar politikában. – Időben ki kell állnunk ellenük és magunk mellett. Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának, üldözésének Magyarországon. Helyette folytatjuk a templom- és nemzetépítő munkát. Erről az útról nem fogunk letérni – szögezte le.