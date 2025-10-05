RETRO RÁDIÓ

"Nem adunk teret a keresztény közösségeink zaklatásának!" - Orbán Viktor a veszprémi Főszékesegyház újraszentelésén szólalt fel

Újraszentelték a Szent Mihály-főszékesegyházat, az eseményen a miniszterelnök is jelen volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 19:06
Módosítva: 2025.10.05. 19:07
Orbán Viktor veszprém Főszékesegyház

Ma délután ünnepi szentmisére várták a híveket és az érdeklődőket a veszprémi bazilikába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A Szent Mihály-főszékesegyház újraszentelése szimbolikusan lezárja a várnegyed megújulását: ősztől ismét teljes pompájukban látogathatók a történelmi épületek és szakrális terek.

Orbán Viktor
Forrás: Magyar Nemzet

– Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály-székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei – mondta Orbán Viktor beszédében. A miniszterelnök rámutatott: Magyarország 

története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egyazon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, amikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nemcsak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot. 

Mint mondta, Magyarországon megerősítették azokat a közösségeket, amelyek értékrendje megőrizte a magyarságot, a keresztény magyar életet. Emlékeztetett: 

az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország keresztény kultúrájának védelme minden állami szerv kötelessége.

Van még mit tenni a kormányfő szerint azért, hogy ez a felelősség testet öltsön.  Azt is mondta, ez a szolgálat helyezte a veszprémi székesegyházat a város közepére, és emelte a város fölé. Ez a magasság segíti felemelni a tekintetünket magasabb célokra helyezni. 

– Ugyan ki akarná, hogy az élete elsüllyedjen a mulandóság vizében?

 – tette fel a kérdést. Mint mondta, ezek a falak látták a dicsőséget és látták a pusztítást is. Látták, amikor a hit ereje éltette a magyarságot, és azt is, amikor feloldódott a hit üzenete.

Hozzátette: a nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával, ezt soha nem szabad elfelejteni. Úgy vélekedett: az egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző, felheccelt bolsevik szabadcsapatok ismét megjelentek a magyar politikában. – Időben ki kell állnunk ellenük és magunk mellett. Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának, üldözésének Magyarországon. Helyette folytatjuk a templom- és nemzetépítő munkát. Erről az útról nem fogunk letérni – szögezte le. 

Azt is mondta, Nyugat-Európa mára a templomrombolók civilizációjává vált. Jelezte, Közép-Európában más szelek fújnak. Itt még tudják, ha elvész a kereszténység, oda a haza is. Van, amivel nem lehet viccelődni, kockáztatni, kísérletezni. Ilyen kérdés a migráció is. Azt mondta, a csehek tegnap választottak, és úgy tűnik, a csehek észnél vannak. Orbán Viktor ezután felsorolta a nagy cseh és magyar hősöket, és rámutatott: Mohácsnál a csehek is részt vettek a törökök elleni végzetes küzdelemben. 

Beszéde végén Orbán Viktor az egész Magyarország nevében köszönetet mondott a veszprémieknek munkájukért és felajánlotta a kormány szövetségét vállalkozásaikhoz. 

– A veszprémiek sikerével eddig Magyarország mindig jól járt, a jövőben is legyen így


– zárta beszédét a miniszterelnök. 

 

