Meglepő dolgot vett észre az anyuka gyermeke szemében: megmentette a vakságtól

Egy angol család hihetetlen eseményeken van túl, miután észrevették, hogy pár hónapos kisfiuk egyik szeme kicsit máshogy néz ki. Először az édesanyának tűnt fel, hogy a kis Oliver egyik szeme furcsa. Nem sokkal később kiderült a borzalmas igazság, komoly betegség állt a probléma hátterében, az anya aggodalma pedig megmentette a vakságtól a gyermekét.

Az aggódó anya gyermekét megmentette a vakságtól (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Megmentette a vakságtól a kisfiát az éles szemű édesanya

Oliver Furnival egyik szeme már a születése után is furcsán nézett ki. A 29 éves édesanya rögtön észrevette, hogy valami nincs rendben kisbabája szemével. A gyerek jobb szeme nem fókuszált annyira, mint a másik, és a megjelenése is eltérő volt.

A baba szemét 5 hónapos korában megvizsgálták, de először még nem gyanakodtak semmi komolyra. Az orvosok úgy gondolták, lehet, hogy a pici gyereknek szemüvegre van szüksége.

Az aggódó édesanya képeket küldött a kórháznak, mivel még nem volt időpontjuk. A kisfiút gyorsan kivizsgálták és retinoblastomát diagnosztizáltak nála. A betegség egy ritka típusú szemrák, amely kisgyermekeket érint, és a szem hátsó részén található retinát támadja meg.

Az apró kisfiúnak sugárkezelésen kell átesni a betegsége miatt. Az édesanya majdnem sírva összeesett, amikor először meghallotta gyermeke betegségét. A diagnózis gyors felállítása és a hatéony kezelés következtében a baba szeme megmenekült. Ha az édesanya később veszi észre az elváltozást, akkor a gyerek meg is vakulhatott volna – írja a Mirror.