Szívszaggató: Gyönyörű hercegnővé koronázták a rákos kislányt

Brie Bird egy 9 éves kislány, aki súlyos negyedik stádiumú rákos betegségben szenved. A beteg kisgyerek sokak számára nyújt inspirációt, a kislányt közel 393 000 ember követi. A rákos kislány kitartása és ereje rengeteg embert megérintett.

A rákos kislány igazi hercegnővé vált – Fotó: Instagram

A rákos kislányt hercegnővé koronázták

Brie édesanyja folyamatosan dokumentálja kislánya életét és betegségét, a történetüket pedig sokan követik. Rengetegen biztatják a családot, hogy ne adják fel a harcot.

Brie-t 2025 Little Miss America hercegnőjévé választották, az erről készült fotókat az édesanyja tette közzé a közösségi médiában. A kislány egy gyönyörű kék ruhában és csillogó koronában mosolyog a kamerába. A családhoz hivatalos levél is érkezett, amelyben a polgármester személyesen gratulált Brie-nek. Emellett a 2019-es győztes is külön üzenetben méltatta a kislány teljesítményét.

Emlékezz, ragyogj tovább, mint egy csillag – viseld büszkén koronádat, hogy mindenki tudja, te vagy a győztes

A koronázás előtt a család úgy döntött, idő előtt megtartják a karácsonyi ünnepséget, a kislány állapota ugyanis egyre rosszabb lett. A szülők nem akarták, hogy lemaradjon a varázslatról, így már hónapokkal korábban karácsonyt varázsoltak számára. Az édesanya fájdalmasan veszi tudomásul, hogy ez lesz az utolsó együtt töltött karácsonyuk.

Utolsó alkalommal ünnepeljük a karácsonyt hattagú családként. Még mindig nem tudom elfogadni. Egy csodában reménykedem.

A kislány története eljutott a híres sztárhoz, Ariana Grande-hez is. Az énekesnő egy csomagot küldött a fiatal betegnek, amelyben Wicked-ajándékok és egyéb meglepetések voltak, mint körömlakk, parfüm és játékok.

A popsztár személyes üzenetet is küldött a gyerek részére. Az énekesnő reméli, hogy az ajándékok örömet okoznak a kislánynak, és dicséri a kis beteg kitartását – írja a People.