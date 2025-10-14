Összetört egy álom: kistestvére születése előtt halt meg az 5 éves kislány

A kis Luna Ivy Webster mindössze ötéves volt, amikor tragikus módon életét vesztette. Luna ráadásul kistestvére születése előtt halt meg, pedig nagy álma volt, hogy végre nagy testvér legyen. Az ovis azonban születése óta súlyos szívbetegséggel élt, ami életvidámsága ellenére is megnehezítette a mindennapjait, a társas kapcsolatait és a szabadban eltöltött idejét is. Nem mehetett például közel senkihez, aki meg volt fázva, miután egy egyszerű nátha is túl nagy megterhelés lett volna a kis szívének.

Kistestvére születése előtt vesztette életét Luna Fotó: GoFundMe

Ahogy a kis Luna nőtt, egyre gyakrabban fáradt el, ezért gyakran kellett pihennie:

Kerekesszékre támaszkodott, hogy ne terhelje túl magát. Az oxigénhiány miatt állandóan kékes árnyalatú volt a körme és az ajka

– mesélte Aimee Riddell, Luna édesanyjának, Jess Gardnernek a közeli barátnője.

Luna hipoplasztikus bal szívszindrómával (HLHS) született. Ez egy ritka, veleszületett rendellenesség, amely 5 ezer újszülöttből egyet érint. A betegség következtében a szív bal oldala, a kamra és az aorta alulfejlett, így nem képes hatékonyan pumpálni a vért a testben. Lunán ezért több sürgősségi beavatkozást is el kellett végezni, és alig egy hónapos korában szívleállása is volt. Már a következő nagyműtétet is előirányozták a számára, hogy átalakítsák a szívműködését és javítsák a vérkeringését, de nem érhette meg a beavatkozást.

Kistestvére születése előtt hunyt el

Ő egy ragyogó, okos és szeleburdi kislány volt, aki mindig mosolyt csalt mindenki arcára. Egy igazi kis színpadra termett teremtés volt. Imádott dalokat kitalálni és előadni. Kedvenc karaktere Stitch volt a Lilo és Stitch-ből, valamint rajongott a KPop Démonvadászok című új filmért. Hatalmas gondoskodás működött benne. Rengeteg babája volt, és mindenkinek lelkesen mesélt a születendő kisöccséről, aki november végén érkezik majd

– árulta el Aimee. A nő kiemelte, Lunának nagy álma volt, hogy születik egy kistestvére, akinek ő lesz majd a nővére – írja a The Sun.