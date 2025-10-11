„Egy csésze tea után lebénult az arcom - éjszakánként ragasztanom kell a szemem, hogy aludni tudjak”

A 30 éves Karina Whyte, a szülés után néhány héttel írta le a borzalmas pillanatot, amikor arca lebénult egy csésze tea fogyasztása közben. Karina azt hitte, allergiás reakciója van, majd félt, hogy stroke-ot kapott. A kórházban azonban mind az allergiát, mind a stroke-ot kizárták, és kiderült, hogy Bell-féle bénulásban szenved.

Lebénult az édesanya arca, miután elfogyasztott egy csésze teát Fotó: Aleona / Shutterstock

Egy korty tea után lebénult az arca az édesanyának

Az NHS szerint a Bell-féle bénulás olyan állapot, amely átmeneti gyengeséget vagy mozgásképtelenséget okozhat, amely rendszerint az arc egyik oldalát érinti. A diagnózis után Karina ötnapos szteroid kezelést kapott a bénulás kezelésére. Azóta azonban kénytelen összepréselni az ajkait, hogy ne csorogjon ki a víz, amikor iszik, és éjszakánként még a bal szemét is ragasztja, hogy aludni tudjon.

Karina elmondta, hogy az állapot a szülés utáni regenerálódás közben jelentkezett.

Felkeltem, minden rendben volt, leültem a kanapéra egy csésze teával, miközben szoptattam. Az ajkaim egyik oldala elkezdett zsibbadni. Azt gondoltam: ‘Ez furcsa’, talán allergiás reakció. Egy órán belül az arcom fele elkezdett lógni, és azt hittem, stroke-ot kaptam

- emlékezett vissza az édesanya.

Elmondta, hogy betegsége tovább nehezíti az anyaság kihívásait, amely amúgy is tele van nehézségekkel. Bár az orvosok azt mondták neki, hogy javulni fog, Karina bevallja, hogy mindig ott van a fejében a félelem, hogy talán nem.

A Bell-féle bénulás tünetei az NHS szerint a következők lehetnek: