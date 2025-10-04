Ez mindent megváltoztathat: így sikerült ismét lábra állni a lebénult férfinak

Egy kísérleti gyógyszer segíthet a gerincvelő-sérült betegek mozgásának javításában: egy 58 éves férfi, Larry Williams a pennsylvaniai Philadelphiából újra képes járni, miután részt vett a NVG-291 nevű injekciós készítmény klinikai vizsgálatában.

A kísérleti gyógyszer számos lebénult betegnek adhat reményt a gyógyulásra / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kísérleti gyógyszerben lapul a remény

Williams egy hegyi kerékpározás során szenvedett súlyos balesetet: ennek következtében eltört a nyaki gerinc három csigolyája (C4–C6). Bár azonnal megoperálták, két hétig teljesen le volt bénulva. Később fizioterápia segítségével némi javulás mutatkozott, de továbbra is komoly nehézségei akadtak, különösen a kezek mozgatása terén. 2024 áprilisában csatlakozott a NVG-291 kísérlethez, melynek során három hónapon át naponta kapott injekciót, majd fizikoterápián vett részt. A kezelés végére képes volt 10 métert megtenni járókerettel mindössze 15 másodperc alatt, a korábbi 45 másodperchez képest. Azóta, bár már nem kapja a gyógyszert, az állapota tovább javul: nemrég már 30 másodpercig tudott egy lábon megállni segítség nélkül - olvasható a Fox News cikkében.

Apró, de folyamatos javulások történnek. Nem edzek keményen, nem járok terápiára, és mégis egyre több mindenre vagyok képes

– mondta el a férfi, aki ma már úszni is tud, és újra teljes életre vágyik.

A kutatást vezető Monica Perez professzor szerint a gyógyszer egy peptid, amely blokkolja azokat a jeleket, amelyek normál esetben megállítják az idegrostok növekedését a sérülés után. Így nagyobb esélyt ad az idegsejtek regenerációjára.

Állatkísérletek során már bizonyította, hogy javítja a mozgásképességet, és az emberi vizsgálatokban is ígéretes eredményeket hozott

– mondta.

A módszer egyszerűen alkalmazható, otthoni injekciózással, és a kutatók szerint rendkívül biztonságos. Ugyanakkor további vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, mennyire tartósak az elért javulások.

Watch the latest video at foxnews.com

Jelenleg nincs az FDA (Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala) által jóváhagyott gyógyszer a gerincsérülések kezelésére, így az eredmények különösen nagy figyelmet kaptak, a kutatásban részt vevők pedig nagyon elkötelezettek a tudomány előmozdítása iránt. Williams maga is úgy érzi, hogy „mintha rövidebb utat kapott volna a gyógyuláshoz”, és abban bízik, hogy más sorstársai is lehetőséget kapnak a terápiára. Mint mondta: