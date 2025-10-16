RETRO RÁDIÓ

Benyújtotta a kormány a 2026 és 2036 közötti időszakra szóló Országos Fogyatékosságügyi Programot

A kormány benyújtotta a 2026 és 2036 közötti időszakra szóló Országos Fogyatékosságügyi Programot - közölte a Belügyminisztérium Fogyatékosságügyi Államtitkársága szerdán az MTI-vel. Új évtized kezdődik a fogyatékosságügyben.

Szerző: Metropol
2025.10.16.
A közleményben kiemelték, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a fogyatékossággal élő emberek jogainak védelme és társadalmi befogadása mellett. Több hónapon át tartó, példaértékű egyeztetési folyamat után a kormány benyújtotta az Országgyűlés részére a 2026 és 2036 közötti időszakra szóló Országos Fogyatékosságügyi Programot, amely az esélyegyenlőség, az önrendelkezés és a társadalmi befogadás további erősítését szolgálja - közölték.

A kormány továbbra is elkötelezett a fogyatékossággal élő emberek jogainak védelme és társadalmi befogadása mellett. Fotó: Pexels (illusztráció)

Hozzátették, hogy a kormány a "semmit rólunk nélkülünk" elv szellemében, a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetekkel, szakmai partnerekkel és az érintett közösségekkel közösen dolgozta ki a programot. Ez a széles körű egyeztetés jól mutatja, hogy a kormány nemcsak beszél az együttműködésről, hanem a döntéseket az érintettekkel közösen hozza meg - emelték ki.

Tájékoztatásuk szerint a most benyújtott program az előző, 2015 és 2025 közötti Országos Fogyatékosságügyi Program tapasztalataira épít, annak továbbfejlesztett, megújított változata. Összhangban van a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel és annak fakultatív jegyzőkönyvével, valamint reagál a társadalmi, gazdasági és szakmai környezet változásaira.

A 2026-2036-os program kijelöli az elkövetkező évtized fogyatékosságügyi stratégiájának irányait. Célja, hogy erősítse a fogyatékossággal élő emberek önállóságát, önrendelkezését és társadalmi részvételét, valamint elősegítse egy akadálymentes, befogadó Magyarország megvalósítását

- írták.

Közölték azt is, hogy kiemelt hangsúlyt kap a korai diagnózis és segítségnyújtás fejlesztése, hogy a gyermekek és családjuk minél előbb hozzájuthassanak a szükséges támogatásokhoz. A program támogatja az inkluzív oktatás bővítését, a foglalkoztatási lehetőségek növelését, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének további javítását. Emellett kiemelt cél az egyenlő hozzáférés biztosítása a kommunikációhoz és az információhoz, hogy minden fogyatékossággal élő ember elérje a számára szükséges információkat és szolgáltatásokat.

A kormány "az elmúlt években is bizonyította elkötelezettségét a fogyatékossággal élő emberek mellett - legyen szó az intézményi férőhelykiváltásról, a támogató szolgálatok megerősítéséről vagy a szemléletformálásról. A következő tíz évben is mindent megteszünk azért, hogy mindenki méltósággal és teljes életet élhessen Magyarországon" - hangsúlyozták.

A közleményben úgy fogalmaztak, hogy a 2026-2036-os Országos Fogyatékosságügyi Program világos üzenetet hordoz: Magyarország kormánya "a fogyatékossággal élő emberekért dolgozik, velük együtt, értük - semmit róluk nélkülük".

 

