Sokkoló orvosi műhiba: Egyedül hagyták az orvosok a szülő nőt, a babája életébe került

Egy fiatal anya élete egyik legtraumatikusabb időszakán van túl. A 27 éves terhes nőnél túl korán indult be a szülés, ráadásul a kórház orvosai egyedül hagyták a szülő nőt. Az orvosok gondatlansága miatt a koraszülött kisbaba életét vesztette.

Az orvosok egyedül hagyták a szülő nőt, ami a baba életébe került – Fotó: Freepik – illusztráció

Az orvosok egyedül hagyták a küszködő anyát

Ashley Lamb mindössze 23 hetes terhes volt, amikor kórházba került, egy elrontott orvosi beavatkozás miatt kapott súlyos fertőzést. A beavatkozást egy tapasztalatlan, fiatal orvos végezte el. Bár Ashley-t hivatalosan is magas kockázatú betegként tartották nyilván, amikor hirtelen beindult nála a szülés, csupán egy gyakornok szülésznő volt vele a kórteremben.

A tapasztalatlan szülésznő kiszaladt, hogy segítséget hívjon, de mire visszatért, a nő már megszülte az apró Lexie-t. A koraszülött baba mindössze 570 grammot nyomott.

Az anya szóvá tette, hogy teljesen egyedül lett hagyva, de az orvosok csak legyintettek a panaszaira. A kisbaba súlyos problémákkal küzdött, Lexie-t agykárosodással és perforált belekkel szállították az intenzív osztályra.

A baba több műtéten esett, át és számos esetben újra kellett éleszteni. Az anya végül meghozta a szomorú döntést, hogy levegyék a babát a gépekről. A 2021-ben történt tragikus esetben sokan hibáztak. A gyászoló anya jogi lépésre szánta el magát a kórház ellen.

Az anya panasza szerint az orvosok már a kezdetektől hibákat követtek el: nem vették komolyan a baba szívproblémáját, gondatlanság miatt fertőzést okoztak, és nem adták az anya tudtára, hogy a beavatkozás korai szüléshez vezethet. Ezenfelül az anyát percekig teljesen egyedül hagyták a szülés beindulása után.

A babát az intenzív osztályra vitték, súlyos agyvérzése és bélperforációja volt, nem tudott önállóan lélegezni. Megkérdeztem, miért hagytak egyedül a szobában, és azt a választ kaptam, hogy néha előfordulnak ilyenek.

Ennek okán jogi panaszt nyújtottak be a kórház ellen, azzal az indokkal, hogy nem biztosítottak időben szakorvosi beutalót, nem tájékoztatták megfelelően a késői beavatkozás kockázatairól, és a beavatkozás maga sem felelt meg a követelményeknek.