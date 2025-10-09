Aggódom a barátnőmért, egy kalandért mindent elveszíthet!

Elgondolkodtató választ adott a szakember. Így fékezhető meg, hogy valaki egy kalandért mindent elveszítsen.
Egy aggódó nő tanácsot kér és elmesélte a brit Mirror című újság tanácsadójának, hogy a barátnője kockára teszi a házasságát és családi életét egy új férfi figyelméért. A nő szerint a barátnője nem veszi komolyan a problémát és nem gondol bele abba, hogy rövid idő alatt egy kalandért mindent elveszíthet.
A neve elhallgatást kérő nő elárulta, a barátnője a negyvenes éveiben jár, házas és két kisgyerek édesanyja. Továbbá az utóbbi időben állandóan egy új munkatársáról beszél. A fiatal kolléga gyorsan elnyerte a nő tetszését és a barátainak is egyfolytában róla beszél.
Az üzenet írója szerint a nő érzelmi viszonyba keveredett a munkatársával és már a férje is gyanakodni kezdett. A nő barátai is úgy gondolják, nem kell sok idő ahhoz, hogy a kollégák kapcsolata átlépje a határt és fizikai viszonyt kezdjenek egymással.
Jelenleg ez csak egy érzelmi kapcsolat, de gyanítom, hogy csak idő kérdése, s végül lefekszenek egymással
– írta az aggódó barátnő, aki végül is tanácsot kért, mert nem tudja, hogy fogalmazza meg aggodalmát a másik felé. Szerinte az édesanya viselkedése a családjába kerülhet és egy kaland miatt elveszíthet mindent.
A tanácsadó, Coleen Nolan szerint a levélíró barátnőjének a fejébe szállt, hogy egy fiatalabb férfi érdeklődik iránta. Néha mindenki úgy gondolja, hogy unalmas az élete, de ilyenkor nem másoknál kell keresni az izgalmat.
Talán a legjobb megközelítés az lenne, ha megkérdeznéd tőle, miért vágyik ennyire izgalomra. Ha az élete unalmassá vált, akkor azon kellene dolgoznia!
A szakértő azt tanácsolja, hogy a kérdező ne próbálja meg kioktatni a barátnőjét, csak emlékeztesse rá, hogy miért szeretett bele a férjébe és tegye fel a kérdést: hogy tehetné jobbá az életét és párkapcsolatát.
Ha ugyanis ennek a viszonynak rossz vége lesz, akkor azzal sok embert bánthat meg és évekig tarthat a gyógyulás. Az érdeklődő barátnőjének gondolnia kell a jövőre is. Mi lesz akkor, ha a fiatalabb férfi egy napon gyereket akar, de a 40 éves nő már nem képes megadni neki azt? Egy kaland miatt ostobaság lenne kockára tennie a családját – szól a Mirror tanácsadójának véleménye.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.