Aggódom a barátnőmért, egy kalandért mindent elveszíthet!

Egy aggódó nő tanácsot kér és elmesélte a brit Mirror című újság tanácsadójának, hogy a barátnője kockára teszi a házasságát és családi életét egy új férfi figyelméért. A nő szerint a barátnője nem veszi komolyan a problémát és nem gondol bele abba, hogy rövid idő alatt egy kalandért mindent elveszíthet.

A barátnő aggódik, hogy a nő egy kalandért mindent elveszíthet

Fotó: ViDI Studio/Shutterstock/Képünk illusztráció

Ha nem óvatos, akkor egy kalandért mindent elveszít

A neve elhallgatást kérő nő elárulta, a barátnője a negyvenes éveiben jár, házas és két kisgyerek édesanyja. Továbbá az utóbbi időben állandóan egy új munkatársáról beszél. A fiatal kolléga gyorsan elnyerte a nő tetszését és a barátainak is egyfolytában róla beszél.

Az üzenet írója szerint a nő érzelmi viszonyba keveredett a munkatársával és már a férje is gyanakodni kezdett. A nő barátai is úgy gondolják, nem kell sok idő ahhoz, hogy a kollégák kapcsolata átlépje a határt és fizikai viszonyt kezdjenek egymással.

Jelenleg ez csak egy érzelmi kapcsolat, de gyanítom, hogy csak idő kérdése, s végül lefekszenek egymással

– írta az aggódó barátnő, aki végül is tanácsot kért, mert nem tudja, hogy fogalmazza meg aggodalmát a másik felé. Szerinte az édesanya viselkedése a családjába kerülhet és egy kaland miatt elveszíthet mindent.

A tanácsadó, Coleen Nolan szerint a levélíró barátnőjének a fejébe szállt, hogy egy fiatalabb férfi érdeklődik iránta. Néha mindenki úgy gondolja, hogy unalmas az élete, de ilyenkor nem másoknál kell keresni az izgalmat.

Talán a legjobb megközelítés az lenne, ha megkérdeznéd tőle, miért vágyik ennyire izgalomra. Ha az élete unalmassá vált, akkor azon kellene dolgoznia!

A szakértő azt tanácsolja, hogy a kérdező ne próbálja meg kioktatni a barátnőjét, csak emlékeztesse rá, hogy miért szeretett bele a férjébe és tegye fel a kérdést: hogy tehetné jobbá az életét és párkapcsolatát.

Ha ugyanis ennek a viszonynak rossz vége lesz, akkor azzal sok embert bánthat meg és évekig tarthat a gyógyulás. Az érdeklődő barátnőjének gondolnia kell a jövőre is. Mi lesz akkor, ha a fiatalabb férfi egy napon gyereket akar, de a 40 éves nő már nem képes megadni neki azt? Egy kaland miatt ostobaság lenne kockára tennie a családját – szól a Mirror tanácsadójának véleménye.