Meggyilkolta anyja barátját a tinédzser - turmixgéppel akarta eltüntetni a holttestet

Egy 19 éves fiút, Damien Hurstel-t azzal vádolják, hogy brutálisan meggyilkolta édesanyja barátját, a 45 éves Anthony Casalasprót. A rendőrségi források szerint a tinédzser beismerő vallomást tett, amelyben részletesen leírta, hogyan végzett az áldozattal, majd hogyan akarta eltüntetni a holttestet. Hurstel a kihallgatás során állítólag nyugodtan közölte: húsklopfoló kalapáccsal ütötte fejbe a férfit, mert „tudni akarta, milyen érzés megölni valakit”. Azt is elmondta, hogy a testet egy turmixgépben akarta feldarabolni és lehúzni a vécén, az aggyal kezdve.

A holttestet horrorfilmbe illő állapotban találták meg a hatóságok. Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

Sokkoló állapotban találták meg a holttestet

Az áldozatot több szúrt sebbel a nyakán és a fején találták meg, a fejét pedig egy fűrésszel leválasztották. A borzalmas jelenetre Damien 16 éves húga bukkant rá, amikor hazaért. Források szerint a fiú ekkor csak annyit mondott neki: „Valami rosszat tettem”, és próbálta megakadályozni, hogy a lány belépjen a szobába.

A rendőrség értesítése után az anya, Alicia Zayas is a helyszínre sietett. A szemtanúk elmondása szerint a nő teljes sokkban volt, az utcán sikoltozott és hányt, miközben próbálta felfogni, mi történt.

Amikor a mentők megérkeztek, azt mondta nekik: ‘Nincs értelme bemenni, nem tudják megmenteni’

– idézte fel a szomszéd, Jennifer Diaz.

Azt is kérte a rendőröktől, hogy ne bántsák a fiát

Hurstel eközben vérfoltos fekete pulóverben, melegítőnadrágban és Timberland csizmában jött ki a házból. Nem tanúsított ellenállást, és a tanúk szerint „nyugodtnak, sőt megkönnyebbültnek” tűnt, miközben némán engedelmeskedett a rendőrök utasításainak.

A fiúról kiderült, hogy korábban is mentális problémákkal küzdött, és valószínűleg skizofréniával diagnosztizálták. Egy helyi ingatlankezelő elmondta, hogy az áldozat, Anthony Casalaspro a New York-i közterület-fenntartó szolgálat korábbi dolgozója volt, aki látásromlása miatt kényszerült nyugdíjba.

Casalaspro közel hat éve élt együtt Hurstel édesanyjával, és bár kapcsolatuk nem volt mindig zökkenőmentes, közeli barátaik szerint próbáltak egyensúlyt találni a családi feszültségek között.

Damien tudott kedves lenni, akár a méz, de mindig voltak gondjai az iskolában a mentális nehézségei miatt

– mondta Louis Ortiz, az áldozat barátja a Mirror szerint.