Felfoghatatlan gyilkosság Gárdonyban: megszólalt az anyagyilkos Csaba testvére – Videó

A gárdonyi gyilkosság a helybélieket és a családot is megdöbbentette. A Bors megtalálta a gyilkos testvérét, aki elárulta: fivére üzenetben közölte vele, mit tett anyukájukkal.

A gyilkosság mindenkit sokkolt. (képünk illusztráció) Fotó: Pozsgai Ákos

A gyilkosság vasárnap délután történt, amikor az 53 éves L. Csaba, az egyik panzió vezetője brutálisa kegyetlenséggel meggyilkolta a másik panziót vezető édesanyját, Zsuzsannát. A felfoghatatlan tette után Csaba, a vonat elé vetette magát.

A Bors megtalálta Zsuzsanna lányát, egyben Csaba testvérét, aki elmondta: semmi sem utalt a közelgő tragédiára.

Beátának üzeneteben írta meg fivére, mit tett édesanyjukkal. A gárdonyi gyilkosság nem csak a helyieket, de a közvetlen rokonokat is sokkolta / Fotó: Bors

Üzenetben írta meg Csaba a gyilkosságot

Wawra-László Beáta, Zsuzsanna másik gyermeke Ausztriában él, itt kapta meg fivére döbbenetes üzenetét a hajnali órákban:

Külföldön lakom, a rendőrségnek mondtam, hogy kaptam egy fura Messenger üzenetet a testvéremtől, hogy "Testvérem, hülyeséget csináltam, megöltem anyámat"

- mondta el a Borsnak Beáta, aki azonnal autóba ült és útnak indult Magyarország felé.

- Nem tudtam, mi vár rám, azt hittem, csak hülyéskedik, mert nem létezik, hogy ilyet megcsinál - mondta az asszony. Hozzátette, mikor odaért a panzióhoz, édesanyja élettársa és barátai a tetőn keresztül próbálnak bejutni a vendégházba. Ekkor már a rendőrség is a helyszínen volt, egyetlen embert nem találtak: Csabát:

- A testvérem mondta, hogy a kulcs a lábtörlő alatt van. Így be tudtunk menni a házba, de láttuk, hogy ő ott nincs. Nem tudtuk, hová tűnt. De a rendőrök elmondták, hogy az időpontot egyeztetve, nagy valószínűséggel ő lehetett az, aki a vonat elé ugrott - ingatta a fejét Beáta.

Csaba egy fémtárggyal verhette agyon álmában az anyját, ezután pedig a vonat elé vetette magát / Fotó: Bors

Fémtárggyal verhette agyon az édesanyját, álmában

Beáta a házban fogadó sokkoló látványtól összeomlott. Rendőrrel ment be a házba és a hálószobai ágy matracán minden vérfoltos folt.

A Bors úgy tudja, hogy Csaba brutálisan végzett Zsuzsannával: az asszony fejét egy fémtárggyal verhette szét, amit a rendőrök azóta is keresik. Egyelőre tisztázatlan, hogy az ép ésszel fel nem fogható gyilkosságot miért követhette el testvére.

Zsuzsanna nagyon szerette fiát, mindenben próbált neki segíteni / Fotó: Facebook

Beáta elmesélte a Borsnak, hogy úgy tudja testvére semmilyen pszichés zavarban nem szenvedett, viszont hosszú ideje egy rejtélyes vírus keserítette meg az életét. Az asszony azt is elárulta, hogy öccsét az is nyomasztotta, hogy az anyja mindent rá akart hagyni halála után.