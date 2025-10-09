Súlyos állapotban az énekesnő: Egész éjszaka imádkozott testvére Dolly Partonért

Dolly Parton az utóbbi időben egészségügyi problémákkal küzd. Az énekesnőnél ugyanis veseköveket találtak. Az eltávolításukhoz műtétre volt szükség, amely után sok időbe telik a felépülés.

Dolly Parton nehéz időszakon van keresztül Fotó: AFP

Dolly Parton testvére félelmet keltett a rajongók között

A 79 éves énekesnő testvére, Freida a műtét után aggasztó üzenetet tett közzé a közösségi oldalán. Freida elmondta követőinek, hogy egész éjszaka imádkozott a testvéréért. A poszt megijesztette az énekesnő rajongóit, akik a legrosszabbtól féltek. Úgy gondolták, hogy valami komoly dolog történt kedvenc énekesükkel. Lehet, hogy rosszul sikerült a műtét vagy problémák léptek fel a felépülés alatt.

Az énekesnő egyik munkatársa nyilatkozata szerint nem kell aggódni Dolly Parton egészségéért. Az énekesnő csak vesekövektől szenvedett, az egészsége nem indult romlásnak a műtét óta sem.

A munkatárs szerint Freida posztja eltúlozta az eseményeket, a dramatikus írás pedig pánikot szült a rajongók körében. A Facebook-oldalán közzétett posztban a nő kifejti, hogy az énekesnő nincs jól és imára van szüksége.

Tegnap egész éjszaka ébren voltam és imádkoztam a húgomért, Dollyért. Sokan tudjátok, hogy az utóbbi időben nem érzi túl jól magát. Hiszek az ima erejében és arra kérem mindazokat, akik szeretik őt, hogy legyenek imádkozó harcosok, és imádkozzanak velem együtt

Miután a munkatárs tiszta vizet öntött a pohárba, Freida új posztban magyarázta el a történteket. A nő csak kedveskedni akart testvérének és imára bátorította a követőit, hogy pozitív energiát küldjön az énekesnek.

Nem akartam senkit megijeszteni, vagy túl komolyan hangzani. Csak kicsit rosszul érzi magát ezért imákat kértem, mert nagyon hiszek az ima erejében. Ez nem volt más, mint egy kishúg imája a nővéréért

Dolly Parton nehéz időszakon van keresztül, a műtétén kívül nemrégen vesztette el férjét, akivel majdnem 60 éven keresztül voltak házasok. Carl Dean márciusban vesztette életét 82 évesen - írja a Mirror.