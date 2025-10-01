RETRO RÁDIÓ

A budapestieknek újra van Cigányzenekara!

A Fővárosi Közgyűlés megszavazta Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja felterjesztését. Újraalakul a Budapesti Cigányzenekar.

Ritka, hogy a Fővárosi Közgyűlésben egyszerre szavaznak meg valamit, de most akkora volt szerencsére a lelkesedés, hogy ez történt. Radics Béla a Fidesz-KDNP képviselője szerint üde pillanat az ilyesmi, hogy előrementek együtt egy közös ügyben. Radics Bélát józsefvárosi nemzetközileg is elismert cigány zenészek keresték meg, hogy segítsen feléleszteni az egykori, a századelőn még létező Budapesti Cigányzenekart. A képviselő ezután mindent megtett, hogy úgy álljn össze a zenekar, ami méltó Budapesthez, és méltó az abba zenélő fantasztikus művészekhez. 

A Fidesz-KDNP várospolitikusai és a megújult Budapesti Cigányzenekar tagjai / Fotó:  Metropol

A Cigányzenekarban a legnagyobb nevek vesznek részt

Radics Béla nagyon örülök, hogy kiváló zenészeket, igazi nagy neveket tudtak hozni a zenekarba. A zenekar vezetője Fehér István prímás, tagja sokak mellett Ifjabb Károly Kiss Ernő, Sárközy Lajos és Zsiga Ottó.

Hiába van rengeteg kitüntetésünk, a legnagyobb kitüntetés az, amikor az embereknek a cigányzene eszébe jut, ha Magyarország nevét meghallják. A „cigányzene”, nemcsak cigány, hanem magyar is. A legnagyobb kitüntetés az, ha a magyar emberek tudnak sírni, amikor vigadnak a zenénken. Tudjuk, hogy van más nagy zenekar, akár 100 tagú például, de mi az éttermi cigányzenét szeretnénk visszahozni. A Cigányzenekar olyan, mint a székely káposzta, az sem székely, hanem magyar, a mi zenénk is magyar zene.

- mondta Fehér István prímás a Mokkában.

A zenészek nagy kulturális eseményeken fognak fellépni. Minden budapesti el tudja majd mondani, hogy van saját Cigányzenekara. 

- tette hozzá Radics Béla, Fidesz-KDNP képviselője.

A Cigányzenekar a mai napon az Idősek Világnapja alkalmából fog muzsikálni. 

A mi valódi kitüntetésünk az, ha felcsendül a közösségünk szívében a nóta.

- zárta gondolatait Fehér István.

 

 

