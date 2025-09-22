"Most kiugrasztjuk a nyulat a bokorból!" - készül a szerdai Fővárosi Közgyűlésre a Fidesz-KDNP frakció

Fel fogják szólítani Karácsony Gergelyt, hogy ne fenyegetőzzön a közösségi közlekedés diktatórikus leállításával. A főpolgármester egyik legfontosabb feladata a közösségi közlekedés lebonyolítása. Nem igaz, hogy nincs pénze a Fővárosnak. Miből vették meg Rákosrendezőt, miből szerveztek Pride-ot, miből finanszírozzák most a jelenben a kiskorúaknak szóló LMBTQ propaganda terjesztését az önkormányzati intézményekben? A Fidesz-KDNP az LMBTQ-propaganda terjesztésének leállítását is követelni fogja a héten esedékes szerdai Fővárosi Közgyűlésen. Radics Béla a Fidesz–KDNP frakciójának tagja izzasztó perceket ígér Karácsony és Tisza-frakció számára. A képviselőt a többi javaslatról is kérdeztük.

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakció tagjai: Radics Béla, Szepesfalvy Anna és Gulyás Gergely KristófFotó: Metropol

A Fidesz-KDNP frakció kemény javaslatokkal készül

A tömegközlekedés leállítása tilalma mellett kérvényezik a Petőfi híd felújítását, és a Budapest dolgozónak tisztességes bérekben részesítését. Radics Béla a Fidesz-KDNP frakció tagja úgy gondolja, hogy a közszolgáltatások minősége a munkavállalók megbecsülésén múlik.

Álljunk ki a budapesti bérmegállapodás mellett, és rögzítsük a költségvetésben a bérek megőrzését és a munkakörülmények javítását!

- hangsúlyozta a Metropolnak Radics Béla. Majd külön kitért a gyermekek jogaira, hogy ne terjesszenek LMBTQ propagandát az önkormányzati intézményekben.

Számunkra a gyerekek jogai az elsők. Ez minden felett áll. Az, hogy az önkormányzatban gyerekeknek szánt szexuális anyagok lehetnek, hogy egyáltalán egy ilyen tiltó javaslat egyáltalán felmerül, az végképp felháborító. Az önkormányzati intézményekben minden olyan propagandát, szexuális tartalmat be kell tiltani, ami kiskorúak befolyásolására irányul. Aki nem emellett dönt, az nyíltan kijelenti, hogy a gender ideológiát be akarja vinni az iskolákba!

- mondta felháborodottan Radics Béla. Izgalmas ígérkezik tehát a szerdai közgyűlés, mert ki fogják ugrasztani a nyulat a bokorból. Karácsonynak és a Tisza-frakciónak színt kell vallania.

Ugyanígy sarokba lesznek szorítva a Népliget kérdésében is. A Népliget nem lehet Budapest szégyenfoltja! Javasolni fogják, hogy a szerda után következő közgyűlést, azaz az októberi ülést a Népligetben tartsák. Ez szimbolikus üzenet: meglátjuk, hogy a város vezetése elbújik-e a problémák elől, vagy végre először szembenéz velük?