"Most kiugrasztjuk a nyulat a bokorból!" - készül a szerdai Fővárosi Közgyűlésre a Fidesz-KDNP frakció

Karácsony Gergely és a Tisza-frakció szerdán izzasztó Fővárosi Közgyűlésre számíthat. Radics Bélát kérdeztük.
Fel fogják szólítani Karácsony Gergelyt, hogy ne fenyegetőzzön a közösségi közlekedés diktatórikus leállításával. A főpolgármester egyik legfontosabb feladata a közösségi közlekedés lebonyolítása. Nem igaz, hogy nincs pénze a Fővárosnak. Miből vették meg Rákosrendezőt, miből szerveztek Pride-ot, miből finanszírozzák most a jelenben a kiskorúaknak szóló LMBTQ propaganda terjesztését az önkormányzati intézményekben? A Fidesz-KDNP az LMBTQ-propaganda terjesztésének leállítását is követelni fogja a héten esedékes szerdai Fővárosi Közgyűlésen. Radics Béla a Fidesz–KDNP frakciójának tagja izzasztó perceket ígér Karácsony és Tisza-frakció számára. A képviselőt a többi javaslatról is kérdeztük.
A tömegközlekedés leállítása tilalma mellett kérvényezik a Petőfi híd felújítását, és a Budapest dolgozónak tisztességes bérekben részesítését. Radics Béla a Fidesz-KDNP frakció tagja úgy gondolja, hogy a közszolgáltatások minősége a munkavállalók megbecsülésén múlik.
Álljunk ki a budapesti bérmegállapodás mellett, és rögzítsük a költségvetésben a bérek megőrzését és a munkakörülmények javítását!
- hangsúlyozta a Metropolnak Radics Béla. Majd külön kitért a gyermekek jogaira, hogy ne terjesszenek LMBTQ propagandát az önkormányzati intézményekben.
Számunkra a gyerekek jogai az elsők. Ez minden felett áll. Az, hogy az önkormányzatban gyerekeknek szánt szexuális anyagok lehetnek, hogy egyáltalán egy ilyen tiltó javaslat egyáltalán felmerül, az végképp felháborító. Az önkormányzati intézményekben minden olyan propagandát, szexuális tartalmat be kell tiltani, ami kiskorúak befolyásolására irányul. Aki nem emellett dönt, az nyíltan kijelenti, hogy a gender ideológiát be akarja vinni az iskolákba!
- mondta felháborodottan Radics Béla. Izgalmas ígérkezik tehát a szerdai közgyűlés, mert ki fogják ugrasztani a nyulat a bokorból. Karácsonynak és a Tisza-frakciónak színt kell vallania.
Ugyanígy sarokba lesznek szorítva a Népliget kérdésében is. A Népliget nem lehet Budapest szégyenfoltja! Javasolni fogják, hogy a szerda után következő közgyűlést, azaz az októberi ülést a Népligetben tartsák. Ez szimbolikus üzenet: meglátjuk, hogy a város vezetése elbújik-e a problémák elől, vagy végre először szembenéz velük?
Radics Béla arra is külön kitért, hogy nagyon fontos számukra az a javaslat, ami Budapest első világszinten is elismert cigányzenekarának létrehozására irányul.
Végre lenne 100 év után hivatalos cigányzenekara Budapestnek. Én nyújtottam be ennek az alapjait. Nagyon fontos számomra. Nagy büszkeség lenne nekem, ha létrejönne. Nagyon bízom benne, hogy ezt mindenki el fogja fogadni.
Amire mindenképpen szeretnék még felhívni a figyelmet, hogy a Tisza Párt éves szinten 100 ezer forintot ki akar venni a magyar családok zsebéből! Ugyanis Brüsszelben azért áskálódnak, hogy szüntessék meg a rezsicsökkentést.
Biztos, hogy nem fogjuk engedni! A budapestiek megélhetése nem lehet brüsszeli kísérletezés áldozata, így felszólítjuk a Közgyűlést, hogy álljon ki a megfizethető energiaárak fenntartása mellett!
- zárta gondolatait Radics Béla.
