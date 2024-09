Összevissza beszél Magyar Péter Budapestről, fogalma sincs, hogyan működik a főváros

Remélhetően Magyar Péter tiszás fővárosi képviselői tájékozottabbak, mint maga a baloldal üdvöskéje, különben nagy bajban van Budapest! A többször is hazugságokon kapott pártelnök a héten jól leégette magát azzal, hogy nyilatkozataiból kiderült: fogalma sincs Budapest működéséről. Ennek ellenére kioktatta kérdezőjét a tőle megszokott nagyképűséggel. Ha a párt elnöke ennyit tud, akkor a budapestiek jól járnak azzal, hogy Magyar nem ül be a főváros közgyűlésébe, jobban is teszi!

Főváros: még Karácsony Gergely sem keverte így össze a szezont a fazonnal, mint Magyar Péter Fotó: MW

Mint azt a héten Magyar Péter közölte, nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, annak megalakulásáig ugyanakkor ő tárgyal a többi, a választáson képviselői helyhez jutott politikai erő képviselőjével. A közelmúltban három interjúban is beszélt Budapestet érintve. A Tisza Párt fővárosi politikájáról például azt mondta, szeretnék a BKK rendészetét megerősíteni és lakásprogramot indítanának. De szerinte Budapest bevételét, az iparűzési adót elveszi az állam. Ilyen zöldséget még Karácsony Gergely „csődpolgármester” sem állított soha...

Elnézést kérek! Az a főváros pénze volt. Szerkesztő úr valamit nagyon nem ért. Az a főváros bevétele, az iparűzési adó, amit elvesz az állam

– magyarázta tévesen nyilatkozatában Magyar Péter. Mint ismert, az iparűzési adót nem veszi el az állam, az a főváros bevétele. Az elmúlt években egyébként folyamatosan rekordméretű volt ez a bevétel.

Ha ilyen tájékozatlan, a budapestiek csak nyerhetnek azzal, hogy távol marad a város irányításától. Ráadásul a tárgyi tévedéseit magabiztosan és hosszasan hangoztatja. Miután a sok pártból álló közgyűlés közös munkája így is nehéz lesz, bízunk abban, hogy a Tisza képviselői felkészültebbek lesznek elnöküknél. Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti elnöke sem hagyta szó nélkül Magyar teljes tájékozatlanságról árulkodó kijelentéseit.

Szentkirályi Alexandra kisegítette a magát nevetséges helyzetbe hozó Magyar Pétert Fotó: Pesthy Marton

Magyar Péternek három alkalma is lett volna arra, hogy nyilatkozzon arról, milyen alkuk zajlanak Budapestről közte és Karácsonyék között. De abból az ámokfutásból, amit láthattunk, hallhattunk tőle, egyáltalán nem derül ki, hogy a Tisza Pártnak milyen elképzelése van Budapesten. Inkább csak az, hogy Magyar Péternek fogalma sincs róla, hogyan működik a város. Talán jobb is, mert amit mondott, abból kiderült, hogy gőze sincs Budapest ügyeiről

– véleményezte videójában a Fidesz budapesti elnöke, aki üzenetében segített Magyarnak helyre tenni téveszméit.