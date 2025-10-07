Bélyegekre kerültek a kortárs magyar építészet legszebb alkotásai – Galéria

Az építészet világnapjára különleges bélyegsorozattal készült a Magyar Posta, amely 16 épületet mutat be miniatűr műalkotások formájában. A bélyegek egyszerre tisztelegnek a mai magyar építészek előtt és hirdetik azt is, hogy az építészet a nemzeti identitás élő része.
A különleges bélyegek a Magyar Posta és az Építési és Közlekedési Minisztérium közös kezdeményezésére készültek el. A „Kortárs magyar építészet” bélyegsorozatot, amely tizenhat ikonikus épületet örökít meg apró műalkotások formájában, október 6-án mutatták be.
A bélyegsorozat különlegessége, hogy egyházak, közintézmények és kulturális terek egyaránt helyet kaptak benne – az ország legkülönbözőbb pontjairól.
A válogatásban megtaláljuk többek között a budapesti Néprajzi Múzeumot, a makói Hagymatikum fürdőt, a tokaji Sauska borászatot, a Pécsi Vásárcsarnokot, valamint a debreceni Szent György-templomot is. Bélyegre került a dégi Festetics-kastély, a Normafa Síház és a Puskás Aréna is. Mindegyik kiválasztott épület más-más arcát mutatja a mai magyar építészetnek.
Az épületekről készült galériánk ide kattintva tekinthető meg:
A válogatásban szereplő épületek között új építések és felújítások is szerepelnek, jelezve, hogy a kortárs magyar építészet egyszerre képes újat alkotni és múltat megőrizni.
A bélyegeken megjelenő épületeket a szakma legnagyobb nevei álmodták meg: Makovecz Imre, Ferencz Marcel, Balázs Mihály, Skardelli György, Bordás Péter, Váncza László és Szabó Levente is a tervezők között szerepel.
Megtudtuk: a bélyegeket Kocsis Hedvig, az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársa tervezte, a nyomtatás pedig a Pénzjegynyomdában készült. A sorozat október 6-tól elérhető a kijelölt postahelyeken.
A miniatűr bélyegek nemcsak gyűjtőknek szólnak: minden egyes példány egy apró ablak Magyarország kortárs arcára.
Ahogy a Magyar Posta közleménye fogalmaz:
Ezek a bélyegek miniatűr formában, de rengeteg információval közvetítik a magyar építészet sokrétűségét.
Kihangsúlyozták: az új sorozat egyszerre tiszteletadás és figyelemfelhívás: apró méretben, de nagy jelentőséggel mutatja meg mindazt, amit a magyar építészek nap mint nap hozzátesznek a közös épített környezetünkhöz.
