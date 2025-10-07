Bélyegekre kerültek a kortárs magyar építészet legszebb alkotásai – Galéria

A különleges bélyegek a Magyar Posta és az Építési és Közlekedési Minisztérium közös kezdeményezésére készültek el. A „Kortárs magyar építészet” bélyegsorozatot, amely tizenhat ikonikus épületet örökít meg apró műalkotások formájában, október 6-án mutatták be.

A bélyegek megvásárolhatóak a kijelölt postákon (Fotó: Kocsis Zoltán)

A bélyegsorozat különlegessége, hogy egyházak, közintézmények és kulturális terek egyaránt helyet kaptak benne – az ország legkülönbözőbb pontjairól.

Bélyegre került sok különleges magyar épület

A válogatásban megtaláljuk többek között a budapesti Néprajzi Múzeumot, a makói Hagymatikum fürdőt, a tokaji Sauska borászatot, a Pécsi Vásárcsarnokot, valamint a debreceni Szent György-templomot is. Bélyegre került a dégi Festetics-kastély, a Normafa Síház és a Puskás Aréna is. Mindegyik kiválasztott épület más-más arcát mutatja a mai magyar építészetnek.

