Kovács Kati idén ünnepli a pályafutása hatvanadik (!) évfordulóját, mely alkalomból egy különleges életműkoncerttel kedveskedik a rajongóinak. A buli 2025. június 13-án, pénteken lesz az MWM Dome-ban. A koncertre való felkészülés most minden energiáját leköti, nem is vállal mellette semmilyen megjelenést... de volt egy, aminek nem lehetett nemet mondani. A művésznő pályafutásának tiszteletére ugyanis a Magyar Posta tematikus személyes bélyeget bocsát forgalomba május 27-én. Ez alkalomból egy különleges sajtótájékoztatóra volt hivatalos lapunk is, így személyesen élhettük át az ünnepélyes pillanatot, ahogy Kati pecséttel és a saját aláírásával látja el az első bélyeget, amely a Posta Múzeumba kerül kiállításra.

Kovács Kati Magyar Posta bélyegén Fotó: Mediaworks archív

Kovács Kati bélyegre került

A művésznő bár hozzá van szokva ahhoz, hogy kamerák kereszttüzében kell állnia, most mégis, mintha egy cseppet meg lett volna illetődve az eseményen. A beszédét így is kezdte:

Ne hozzatok zavarba! Köszönöm a kedvességüket, de attól tartok, hogy még élek

– utalva ezzel arra, nem megszokott dolog, hogy valakiről még az életében bélyeg készül. Kovács Kati talán nem tudta, hogy bár a Magyar Posta ritkán bocsát ki bélyeget élő személyekről, 2024-ben kivételt tett Korda György tiszteletére. Az énekes 85. születésnapja alkalmából tematikus személyes bélyeget adtak ki, amelyen Korda György és felesége, Balázs Klári látható. A bélyeg 5000 példányban jelent meg, és 2024. május 8-tól volt elérhető a Filapostán, valamint a Magyar Posta webáruházában.

Kovács Kati számára hatalmas megtiszteltetés bélyegre kerülni Fotó: Kovács Dávid

Kovács Kati aztán így folytatta: