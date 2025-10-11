Szánkózni szeretne a 88 éves Anna néni

Anna néni kora ellenére szereti a kihívásokat. Bakancslistáján már sok mindent kipipált. Legutóbb a 88 éves kerekesszékes asszony álmát Brandt Viktor az Álomszállító váltotta valóra, és a felhők közé repítette Anna nénit.

A majdnem 90 éves Anna néni álma, hogy szánkózhasson / Fotó: Faludi Koppány

Szánkózni szeretne a majdnem 90 éves Anna néni

Doka Anna decemberben tölti be életének 88. esztendejét. Gyermekkorában gyerekparalízist diagnosztizáltak nála, emiatt sokat volt kórházban és több műtétem is átesett.

Anna néni, aki már minden családtagját elveszítette 45 évig Abonyban dolgozott könyvelőként. Jelenleg egy zuglói idősek otthonában él nagyon aktív életet. Nagyon szeret főzni, rejtvényt fejteni, és sétálni a városligetben és az állatkertben. Csak egy dolog van, amit még ennél is jobban szeret az idős asszony, azok a kihívások. Bejárta szinte az egész országot, de repülőgéppel is többször utazott már. Élete során sok álma valóra vált már. Járt Moszkvában, Szentpéterváton, Athénban és Dubrovnikban is, de az extrémebb élményektől sem riad vissza.

Nagyon örülök, hogy az élet összehozott Brandt Viktorral, aki jó ember, és sok álmomat váltotta már valóra. Elvitt Driftelni, Trikeolni, korcsolyázni, és legutóbb helikopterezni is. Ezek mind felejthetetlen élmények voltak számomra. A bakancslistámon azonban szerepel még néhány álom. A következő, amire nagyon vágyom, az a szánkózás. Bízom benne, hogy az idei tél kegyes lesz, és lesz hó, mert jó lenne, ha valóra válna ez is

– mesél az élményeiről és a vágyairól Anna néni, aki a gyermekkori betegsége ellenére sokáig tudott bottal járni, mára azonban kerekesszékbe kényszerült.

Anna néni nagyon közel áll hozzám. Ha tehetem sok álmát valóra váltom még. Ha itthon nem lesz hó, akkor keresünk a közeli Szlovákiában lehetőséget a szánkózásra. Az utolsó közös élményünk is nagyon jól sikerült. Speciális autóval vittem le Anna nénit Balatonfőkajárra, ahol beemeltem a Helikopterbe, és a felhők közé emelkedhetett

– emlékszik vissza a felejthetetlen napra Brandt Viktor, aki ezért hálás a HeliForce csapatának és a legendás pilótának Imreh Lajos Lujónak, hogy valóra váltották Anna néni álmát. Az Álomszállító bízik benne, hogy hamarosan Anna néninek a következő vágyát is valóra tudja váltani, és az idős asszony gyönyörű hófödte tájon szánkóval suhanhat.