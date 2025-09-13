Valami nem stimmel – meglepő dolgot produkált a tenyésztőtől vett kutya

Tenyésztőtől vett kiskutyát egy angol nő. Azt hitte, hogy egy bájos, apró kokapú kölyköt vásárolt 800 fontért (361 ezer forint), amely felnőve legfeljebb 11 kilót nyom. Ám hamar kiderült, hogy a kutya nem az a fajta volt, mint amire számított – az állatorvosi számlák és az etetés pedig mára havi 250 fontra (112 ezer forint) rúg.

A tenyésztő nagy valószínűséggel átverte a vevőit (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A tenyésztő átverhette a gyanútlan vevőt

A tenyésztőre még 2019-ben talált rá a Shrewsbury-ben élő Charlotte Fallowfield és párja az interneten, ahol Waffle-ra, a „miniatűr kokapúként” hirdetett kölyökkutyára esett a pár választása. A kutyus fotóiba azonnal beleszerettek, és úgy döntöttek, megvásárolják. Charlotte abban bízott, hogy egy kistestű, könnyen sétáltatható kutyája lesz.

Azonban a kezdeti jelek gyanúsak voltak: a tenyésztő csak készpénzt fogadott el, és nem volt hajlandó megmutatni Waffle anyját. Charlotte ennek ellenére hazavitte a kölyköt – ám néhány hónap múlva egyre világosabb lett, hogy az eb messze túlnő a várt méreten – olvasható a Mirror cikkében.

Ma Waffle már 22 kilót nyom, kétszer annyit, mint egy átlagos kokapú. A DNS-teszt végül tisztázta a helyzetet: kiderült, hogy a kutya valójában egy sproodle – vagyis springer spániel és uszkár keverék –, amelyben mindössze 14 százalék a kokapú vérvonal.

Míg egy valódi kokapú átlagosan 7–8 kilós, Waffle jóval nagyobbra nőtt, ami Charlotte számára komoly nehézségeket jelent. Ízületi problémái miatt nem tudja felemelni a kutyát, gyakran mások segítségére szorul. „Nem tudom felemelni a földről. Mindig másokat kell megkérnem, hogy segítsenek” – mesélte a Daily Mailnek. A pénzügyi teher is súlyos: az elmúlt fél évben több mint 15 000 fontnyi (6,7 millió forint) biztosítási kártérítést igényelt, főleg Waffle krónikus emésztési gondjai, allergiái és lábműtétei miatt. Csak az állatorvosi kiadások havi 250 fontot tesznek ki, és a párnak emiatt a nyaralásokról is le kellett mondania. „Néhányszor el is rántott, és megsérült a kezem, a térdem” – tette hozzá Charlotte. Mindezek ellenére Waffle családtaggá vált. „Ő egy hűséges, szerető társ, és ezért hajlandóak vagyunk félretenni minden problémát” – mondta meghatottan gazdája.