Döbbenetes: A Mátrix valóra vált - vallja egy szakértő

A technológiai szakértők jelenleg azt vitatják, mikor válhat az MI ténylegesen öntudatossá. De mi történik, ha mindez nem számít, mert valójában már most is egy szimulációban élünk?

A Mátrix segít a legkönnyebben megérteni a szimulációelméletet Fotó: NORTHFOTO

Egy szakértő szerint lehetséges, hogy valójában egy szimuláció részei vagyunk

A számítástechnikus Dr. Roman Yampolskiy szerint pontosan ez a helyzet.

Yampolskiy nemrég interjút adott Steven Bartlett Diary of a CEO podcastjében, ahol elárulta előrejelzéseit arról, mely állások maradhatnak fenn az MI-forradalom után.

A szimulációelméletet az 1999-es sci-fi klasszikus, a Mátrix segítségével lehet legkönnyebben megérteni. Az elmélet hívei úgy vélik, hogy az univerzumunk és minden, ami benne van, nem más, mint egy számítógépes szimuláció, amelyet egy technológiailag fejlett civilizáció hozott létre.

A filozófus Nick Bostrom népszerűsítette az elméletet, az alábbi érvekkel:

A humán szintű civilizációk aránya, amelyek elérik a poszthumán szintet, gyakorlatilag nulla.

A poszthumán civilizációk aránya, amelyek érdeklődnek az ősök szimulációinak futtatása iránt, szintén gyakorlatilag nulla.

A valóságunkhoz hasonló tapasztalatokkal rendelkező emberek közül a szimulációban élők aránya szinte egy - írja a Ladbible.

Yampolskiy elárulta, hogy éppen ezért hisz a szimulációelméletben:

„Ezért gondolom, hogy egy szimulációban vagyunk, pontosan ez az oka. Az MI már eljutott odáig, hogy emberhez hasonló ügynököket hozzon létre, és a virtuális valóság már szinte megkülönböztethetetlen a miénktől.”

Yampolskiy szerint a vallás is egy jel arra, hogy egy szimulációban éljük az életünket, mivel a legtöbb hitrendszer egy nálunk sokkal nagyobb erővel bíró lényt feltételez, aki felelős a világ megteremtéséért.

„Majdnem biztos vagyok benne” - tette hozzá, amikor megkérdezték tőle, valóban 100%-ban hisz-e abban, hogy egy szimulációban élünk.