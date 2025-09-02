Horrorbalesetben vesztette életét a fiatal szépségkirálynő

A világ egyik legveszélyesebb útja Guatemalában található, a San Marcos–Quetzaltenango út hírhedt arról, hogy rengeteg halálos kimenetelű karambol esik meg rajta. Ezen az úton vesztette életét a 20 éves szépségkirálynő, Alondra Marianela Hernández Pérez is.

A szépségkirálynő tragikusan fiatalon hunyt el – Fotó: Forrás: Pixabay

A fiatal szépség motorkerékpárján tartott a munkahelyére, amikor bekövetkezett a borzalmas baleset. A balesetnek több szemtanúja is volt, a járókelők azonnal a fiatal nő segítségére siettek. A szépségkirálynőt kórházba szállították, de sérülései komolysága miatt másnap életét vesztette.

A szemtanúk elmondása szerint Alondra elvesztette az irányítást a motorja felett, és a földnek csapódott. A motorkerékpár megcsúszhatott, majd irányíthatatlanná vált, valószínűleg a kihívást jelentő útviszonyok miatt. A balesetben más nem sérült meg, úgy tudjuk, nem történt más járművel való ütközés.

Nehéz elhinni, hogy 20 évesen már nem vagy velünk. Köszönjük, Alondra a mosolyokat, amiket magaddal hoztál. Nyugodj békében.

A fiatal nőt 2024-ben Miss La Blancának koronázták. Alondra fiatal, gyönyörű és kedves ember volt. Barátai a közösségi médiában emlékeznek meg a nőről, ahol jókedvét és kedvességét dicsérték. Még az önkormányzat is kiadott egy nyilatkozatot, amelyben együttérzésüket fejezik ki a gyászoló család számára – írja a Mirror.