Horrorbalesetben vesztette életét a fiatal szépségkirálynő

A világ egyik legveszélyesebb útján történt a baleset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 19:30
elhunyt halálos baleset szépségkirálynő

A világ egyik legveszélyesebb útja Guatemalában található, a San Marcos–Quetzaltenango út hírhedt arról, hogy rengeteg halálos kimenetelű karambol esik meg rajta. Ezen az úton vesztette életét a 20 éves szépségkirálynő, Alondra Marianela Hernández Pérez is.

szépségkirálynő
A szépségkirálynő tragikusan fiatalon hunyt el – Fotó: Forrás: Pixabay

A fiatal szépség motorkerékpárján tartott a munkahelyére, amikor bekövetkezett a borzalmas baleset. A balesetnek több szemtanúja is volt, a járókelők azonnal a fiatal nő segítségére siettek. A szépségkirálynőt kórházba szállították, de sérülései komolysága miatt másnap életét vesztette.

A szemtanúk elmondása szerint Alondra elvesztette az irányítást a motorja felett, és a földnek csapódott. A motorkerékpár megcsúszhatott, majd irányíthatatlanná vált, valószínűleg a kihívást jelentő útviszonyok miatt. A balesetben más nem sérült meg, úgy tudjuk, nem történt más járművel való ütközés.

Nehéz elhinni, hogy 20 évesen már nem vagy velünk. Köszönjük, Alondra a mosolyokat, amiket magaddal hoztál. Nyugodj békében.

A fiatal nőt 2024-ben Miss La Blancának koronázták. Alondra fiatal, gyönyörű és kedves ember volt. Barátai a közösségi médiában emlékeznek meg a nőről, ahol jókedvét és kedvességét dicsérték. Még az önkormányzat is kiadott egy nyilatkozatot, amelyben együttérzésüket fejezik ki a gyászoló család számára – írja a Mirror.

San Marcos gyászát szeretné kifejezni Alondra Marianela Hernández Pérez, Miss La Blanca 2024 halála miatt. Részvétünket küldjük édesanyjának és testvéreinek, valamint a La Blanca-i közösségének. Nyugodj békében

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
