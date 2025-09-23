RETRO RÁDIÓ

Benzinkutakat fosztogatott a 14 éves kamasz – így csaptak le rá a rendőrök

Pénzt és rollereket tulajdonítottak el Székesfehérváron. Kiskorút vádol a rendőrség a lopásokkal.

Szerző: Metropol
2025.09.23.
tolvaj Székesfehérvár rendőrség fiú

Kiskorú tolvajt fogtak a rendőrök. Augusztus végén több benzinkúti lopás történt Székesfehérváron, ahonnan egyre több elektromos rollert lovasítottak meg. A tolvaj először egy önkiszolgáló porszívó ajtaját feszítette fel, néhány nappal később pedig kiemelte egy autómosó gép pénzgyűjtő kazettáját - írta a Feol.hu. - A rendőrök végül összefüggést találtak a kétféle bűncselekmény között és elkapták a tolvajt, aki egy kamasz fiú volt. Kiderült, hogy mindössze 14 éves, és a lopott rollereket rendszeresen továbbértékesítette.

A nyomozás során kiderült, hogy a rongálások és lopások elkövetője egy kiskorú, mindössze 14 éves fiú. A fiatal nemcsak a benzinkutaknál okozott kárt, hanem a rollereket is rendszeresen ellopta, majd továbbadta. Az ügy részleteinek feltárása jelenleg is zajlik, a rendőrség folytatja a vizsgálatot. További részletek az Origo cikkében olvashatók.

