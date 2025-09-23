Sorozatbetörő Magyarországon: egész éjszaka lopott, majd a rendőrök várták otthonában a tolvajt

Sorozatbetörőt fogtak el a rendőrök, miután lopott biciklijével próbált elmenekülni.

Lopott kerékpárral próbált szökni rendőrök elől a sorozatbetörő / Fotó: GBJSTOCK (Illusztráció)

A 49 éves férfi egyetlen éjszaka alatt négy betörést követett el Szilvásváradon, mielőtt egy lopott kerékpárral tekert haza farkaslyuki otthonába.

Megjárta a várost a sorozatbetörő

Szeptember 17-én éjszaka indult tolvajkörútra a betörő, amely egy családi háznál kezdődött. Itt az udvarba mászott be, de üres kézzel távozott. Ezután lopta el a kerékpárt, amit magával vitt következő helyszínére. Ablakot betörve pár pénzérmén és ruhán kívül édességet és rágcsálnivalót is ellopott.

Mikor ez nem volt elég, egy büfébe is betört. Ezután tartott haza, ahol viszont legnagyobb meglepetésére rendőrök fogadták.

A férfi ellen indult nyomozás során kiderült, hogy korábban Egerben is lopott már el értékesebb kerékpárt. A gyanúsított most őrizetben van, és a bíróság elrendelte letartóztatását - írja a HEOL.