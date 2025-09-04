Sokkot kaptak a helyiek, bizarr óriáslényt sodort partra a víz

Egy hatalmas tetemet fedeztek fel szeptember 3-án, szerdán reggel a Cefn Sidan Beach homokjában, Pembreyben, Carmarthenshire megyében.

Óriáslényt sodort partra a tenger / Fotó: Pexels (illusztráció)

Óriáslény sodródott a partra egy walesi strandon

A pontos faj egyelőre nem ismert, de sokan úgy vélik, hogy egy bálna partra sodródott tetemét találták meg. Jelenleg tengerbiológusok vizsgálják a maradványt, hogy kiderítsék a halál pontos okát. Korábbi esetekben a partra sodródott bálnák gyakran alultápláltak voltak, vagy a szennyezés, például a műanyaghulladék miatt sérültek meg.

A Cefn Sidan, az Egyesült Királyság egyik leghosszabb strandja, népszerű a sétálók, a családok és a turisták körében. A teremtmény váratlan megjelenése sokkolta a helyieket, ugyanakkor a felfedezés a tudósok számára fontos betekintést nyújthat a tenger élővilágának állapotába a környéken - írja a Mirror.

Extraordinarily large creature the size of four cars washes up on Wales beach https://t.co/G2nyAnwSMt — Moonlace (@Moonlace1098984) September 4, 2025

A felfedezésre mindössze néhány nappal azután került sor, hogy a turistákat egy másik, partra sodródott tengeri élőlény mérete döbbentette meg egy népszerű napozóhelyen. A hatalmas medúzát augusztus 23-án, szombaton fedezték fel Spanyolországban, a fuengirolai El Castillo Beach strandon. Egy sokkoló videó is felkerült a közösségi médiába, amelyen egy strandoló megpróbálja papucsával a medúzát a sekély vízből a partra gördíteni. A felhasználók gyorsan megkérdőjelezték, hogy helyes-e ez a lépés, és az embereket hibáztatták azért, amiért tönkreteszik az ökoszisztémát. A medúza pontos faja nem volt ismert, de a Földközi-tenger legnagyobb medúzája a hordómedúza, más néven Rhizostoma pulmo. A hordómedúza jellemzően 40 centiméter átmérőjű, de elérheti a 150 centimétert is.