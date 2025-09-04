RETRO RÁDIÓ

Sokkot kaptak a helyiek, bizarr óriáslényt sodort partra a víz

Hatalmas tetemet fedeztek fel egy népszerű strandon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 18:30
strand egyesült királyság tenger lény

Egy hatalmas tetemet fedeztek fel szeptember 3-án, szerdán reggel a Cefn Sidan Beach homokjában, Pembreyben, Carmarthenshire megyében. 

Óriás lényt sodort partra a tenger
Óriáslényt sodort partra a tenger / Fotó: Pexels (illusztráció)

Óriáslény sodródott a partra egy walesi strandon

A pontos faj egyelőre nem ismert, de sokan úgy vélik, hogy egy bálna partra sodródott tetemét találták meg. Jelenleg tengerbiológusok vizsgálják a maradványt, hogy kiderítsék a halál pontos okát. Korábbi esetekben a partra sodródott bálnák gyakran alultápláltak voltak, vagy a szennyezés, például a műanyaghulladék miatt sérültek meg. 

A Cefn Sidan, az Egyesült Királyság egyik leghosszabb strandja, népszerű a sétálók, a családok és a turisták körében. A teremtmény váratlan megjelenése sokkolta a helyieket, ugyanakkor a felfedezés a tudósok számára fontos betekintést nyújthat a tenger élővilágának állapotába a környéken - írja a Mirror.

A felfedezésre mindössze néhány nappal azután került sor, hogy a turistákat egy másik, partra sodródott tengeri élőlény mérete döbbentette meg egy népszerű napozóhelyen. A hatalmas medúzát augusztus 23-án, szombaton fedezték fel Spanyolországban, a fuengirolai El Castillo Beach strandon. Egy sokkoló videó is felkerült a közösségi médiába, amelyen egy strandoló megpróbálja papucsával a medúzát a sekély vízből a partra gördíteni. A felhasználók gyorsan megkérdőjelezték, hogy helyes-e ez a lépés, és az embereket hibáztatták azért, amiért tönkreteszik az ökoszisztémát. A medúza pontos faja nem volt ismert, de a Földközi-tenger legnagyobb medúzája a hordómedúza, más néven Rhizostoma pulmo. A hordómedúza jellemzően 40 centiméter átmérőjű, de elérheti a 150 centimétert is. 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu