Figyelem! Teljes útlezárás az M1-es autópályán, torlódásra kell számítani!

Szeptember 24-én érkezett bejelentést az M1-es autópályán történt baleset miatt, miszerint a Győr felé vezető oldalon, a 72-es kilométerszelvénynél két személyautó ütközött össze, Mocsa térségében.

Az M1-es autópálya érintett útszakasza teljes útlezárásra kényszerült a baleset miatt

Fotó: Mehes Daniel/Shutterstock

A Police.hu információi szerint a rendőrök az autópálya érintett szakaszát teljesen lezárták a helyszíni vizsgálatok és a műszaki mentés munkálatai alatt, ezért jelentős torlódásra lehet számítani. A közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az érintett területet, majd a 85 kilométerszelvénynél vissza tudnak térni ugyanarra az útszakaszra.