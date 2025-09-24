RETRO RÁDIÓ

Figyelem! Teljes útlezárás az M1-es autópályán, torlódásra kell számítani!

Egyes információk szerint nincs személysérülés.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.24. 14:29
Módosítva: 2025.09.24. 15:17
autópálya útszakasz M1

Szeptember 24-én érkezett bejelentést az M1-es autópályán történt baleset miatt, miszerint a Győr felé vezető oldalon, a 72-es kilométerszelvénynél két személyautó ütközött össze, Mocsa térségében. 

alt= Az M1-es autópálya érintett útszakasza teljes útlezárásra kényszerült a baleset miatt
 Az M1-es autópálya érintett útszakasza teljes útlezárásra kényszerült a baleset miatt
Fotó: Mehes Daniel/Shutterstock

A Police.hu információi szerint a rendőrök az autópálya érintett szakaszát teljesen lezárták a helyszíni vizsgálatok és a műszaki mentés munkálatai alatt, ezért jelentős torlódásra lehet számítani. A közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az érintett területet, majd a 85 kilométerszelvénynél vissza tudnak térni ugyanarra az útszakaszra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu