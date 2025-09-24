Figyelem! Teljes útlezárás az M1-es autópályán, torlódásra kell számítani!

Egyes információk szerint nincs személysérülés.
Szeptember 24-én érkezett bejelentést az M1-es autópályán történt baleset miatt, miszerint a Győr felé vezető oldalon, a 72-es kilométerszelvénynél két személyautó ütközött össze, Mocsa térségében.
A Police.hu információi szerint a rendőrök az autópálya érintett szakaszát teljesen lezárták a helyszíni vizsgálatok és a műszaki mentés munkálatai alatt, ezért jelentős torlódásra lehet számítani. A közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az érintett területet, majd a 85 kilométerszelvénynél vissza tudnak térni ugyanarra az útszakaszra.
