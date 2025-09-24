Mentőhelikoptert küldtek: horrorbaleset történt az M1-esen

Csörlővel vontatták ki a kocsit a teherautó alól. A mentőhelikopter már a helyszínen.
Az M1-es autópálya 72-es kilométerénél, Tata térségében egy személyautó teherautónak ütközött a Hegyeshalom felé vezető oldalon szerdán, kora délután. A brutális balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
A gépkocsi a termetes teherautó alá szorult, ahonnan a tatabányai és komáromi hivatásos tűzoltók csörlővel húzták ki. A balesethez mentőhelikopter is érkezett. A műveletek idejére teljesen lezárták az érintett útszakaszt – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda délután, fél kettő előtt pár perccel.
A hétvégén az M7-es autópályához kellett mentőhelikoptert riasztani. Mint megírtuk, összeütközött két személygépkocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az ütközés erejét jól érzékelteti, hogy az egyik karambolozó jármű a tetejére borult. A baleset kapcsán azt is megtudtuk, hogy a két autóban összesen hárman utaztak.
