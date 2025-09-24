RETRO RÁDIÓ

Mentőhelikoptert küldtek: horrorbaleset történt az M1-esen

Csörlővel vontatták ki a kocsit a teherautó alól. A mentőhelikopter már a helyszínen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 13:49
Módosítva: 2025.09.24. 13:54
baleset mentőhelikopter M1-es autópálya útlezárás

Az M1-es autópálya 72-es kilométerénél, Tata térségében egy személyautó teherautónak ütközött a Hegyeshalom felé vezető oldalon szerdán, kora délután. A brutális balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.

A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.
A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett (Fotó: OMSZ – Képünk illusztráció)

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére

A gépkocsi a termetes teherautó alá szorult, ahonnan a tatabányai és komáromi hivatásos tűzoltók csörlővel húzták ki. A balesethez mentőhelikopter is érkezett. A műveletek idejére teljesen lezárták az érintett útszakaszt – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda délután, fél kettő előtt pár perccel.

A hétvégén az M7-es autópályához kellett mentőhelikoptert riasztani. Mint megírtuk, összeütközött két személygépkocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az ütközés erejét jól érzékelteti, hogy az egyik karambolozó jármű a tetejére borult. A baleset kapcsán azt is megtudtuk, hogy a két autóban összesen hárman utaztak. 

 

 

