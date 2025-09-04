Kitört a pánik a fedélzeten, elnyelték a habok a több milliós luxusjachtot

Mindössze 15 perccel az indulás után süllyedt el.
Egy körülbelül 1 millió dollár (337 millió forint) értékű jachtot nyeltek el a hullámok Észak-Törökország Zonguldak partjainál.
A legénység és az utasok pánikba esve vetették magukat a tengerbe. A hajó mindössze negyedórával az indulása után az oldalra dőlt és lassan eltűnt a hullámok között. Ez volt az első alkalom, hogy a körülbelül 26 méter hosszú hajót vízre bocsátották, miután a tulajdonosa átvette Isztambulból.
A tulajdonos, a kapitány és a két fős legénység biztonságban a partra úszott. A parti őrség és a kikötői csapatok biztonsági kordont alakítottak ki a hajó körül - írja a Mirror.
A süllyedésről készült felvételt feltöltötték az Instagramra is, ahol már több ezren látták.
Ez egy nagyon drága módjának tűnik a mentőmellények tesztelésének
- írta egy kommentelő.
Eközben mások azt feltételezték, hogy a hajó felső része túlságosan nehéz volt, ez okozhatta a süllyedést:
A baleset valószínűleg a túl nagy felső tömeg miatt történt, ami alacsony metacentrikus magassághoz vezetett. Ez a körülmény jelentősen csökkentette a jacht stabilitását, ami miatt röviddel a vízre bocsátás után felborult. Minden hajó vízre bocsátása előtt kulcsfontosságú a megfelelő súlyelosztás és stabilitási számítás elvégzése.
A süllyedés okait egyelőre még vizsgálják.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.