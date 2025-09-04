RETRO RÁDIÓ

Kitört a pánik a fedélzeten, elnyelték a habok a több milliós luxusjachtot

Mindössze 15 perccel az indulás után süllyedt el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 11:15
Észak-Törökország süllyedés luxusjacht hajó

Egy körülbelül 1 millió dollár (337 millió forint) értékű jachtot nyeltek el a hullámok Észak-Törökország Zonguldak partjainál.

Elsüllyedt egy luxusjacht Törökország partjainál
Elsüllyedt egy luxusjacht Törökország partjainál /  Fotó: Pexels (Illusztráció!)

15 perccel az indulás után süllyedt el a luxusjacht

A legénység és az utasok pánikba esve vetették magukat a tengerbe. A hajó mindössze negyedórával az indulása után az oldalra dőlt és lassan eltűnt a hullámok között. Ez volt az első alkalom, hogy a körülbelül 26 méter hosszú hajót vízre bocsátották, miután a tulajdonosa átvette Isztambulból.

A tulajdonos, a kapitány és a két fős legénység biztonságban a partra úszott. A parti őrség és a kikötői csapatok biztonsági kordont alakítottak ki a hajó körül - írja a Mirror.

A süllyedésről készült felvételt feltöltötték az Instagramra is, ahol már több ezren látták.

Ez egy nagyon drága módjának tűnik a mentőmellények tesztelésének

- írta egy kommentelő.

Eközben mások azt feltételezték, hogy a hajó felső része túlságosan nehéz volt, ez okozhatta a süllyedést:

A baleset valószínűleg a túl nagy felső tömeg miatt történt, ami alacsony metacentrikus magassághoz vezetett. Ez a körülmény jelentősen csökkentette a jacht stabilitását, ami miatt röviddel a vízre bocsátás után felborult. Minden hajó vízre bocsátása előtt kulcsfontosságú a megfelelő súlyelosztás és stabilitási számítás elvégzése.

A süllyedés okait egyelőre még vizsgálják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
