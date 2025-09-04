Újabb tragédia: felborult egy utast szállító hajó, rengeteg a halott

A hírek szerint a túlterhelt hajó egy fatönknek ütközött.
Legalább 60 ember meghalt, miután felborult egy több mint száz utast szállító hajó Nigéria észak-középső Niger államában - írja az MTI.
A hajó Tungan Sule városából indult és a nigériai Kainji-víztározónál fekvő Dugga városa felé tartott. A nigériai katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint a baleset akkor történt, amikor a túlterhelt hajó egy fatönknek ütközött.
A kutatás még tart, a vízből kimentett utasok közül többen súlyos állapotban vannak
- mondták el a mentésben részt vevők.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.