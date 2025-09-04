RETRO RÁDIÓ

Újabb tragédia: felborult egy utast szállító hajó, rengeteg a halott

A hírek szerint a túlterhelt hajó egy fatönknek ütközött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 07:15
Legalább 60 ember meghalt, miután felborult egy több mint száz utast szállító hajó Nigéria észak-középső Niger államában - írja az MTI.

Sokan meghaltak, miután felborult egy hajó Nigériában / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A hajó Tungan Sule városából indult és a nigériai Kainji-víztározónál fekvő Dugga városa felé tartott. A nigériai katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint a baleset akkor történt, amikor a túlterhelt hajó egy fatönknek ütközött.

 

A kutatás még tart, a vízből kimentett utasok közül többen súlyos állapotban vannak

 - mondták el a mentésben részt vevők.

 

