Újabb tragédia: felborult egy utast szállító hajó, rengeteg a halott

Legalább 60 ember meghalt, miután felborult egy több mint száz utast szállító hajó Nigéria észak-középső Niger államában - írja az MTI.

Sokan meghaltak, miután felborult egy hajó Nigériában / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A hajó Tungan Sule városából indult és a nigériai Kainji-víztározónál fekvő Dugga városa felé tartott. A nigériai katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint a baleset akkor történt, amikor a túlterhelt hajó egy fatönknek ütközött.

A kutatás még tart, a vízből kimentett utasok közül többen súlyos állapotban vannak

- mondták el a mentésben részt vevők.