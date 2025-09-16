Ismét lecsap a koronavírus - egy újabb variáns jelent meg

Szeptemberrel megkezdődött az iskola, és vele együtt a betegségek is. A koronavírus új variánsa sem nyugszik ebben az időszakban.
A koronavírus járvány 2020 óta nehezíti meg életünket. Bár már nem annyira erős, mint a legelején, így is okoz problémákat, főleg az idősebbek és krónikus betegségben szenvedők körében.
Az új koronavírus variánsának terjedéséről Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vezetője az InfóRádióban úgy nyilatkozott, hogy szerinte a szeptemberi iskolakezdés időszaka kedvez a légúti fertőzések, köztük a koronavírus új variánsának terjedésének. A szakember hangsúlyozta, hogy a nimbusz nevű variáns egészséges felnőttek esetében általában nem jelent problémát, de időseknél és krónikus betegséggel élőknél komolyabb tüneteket okozhat.
Az NNGYK folyamatosan figyelemmel kíséri a járvány alakulását, és Galgóczi Ágnes rámutatott arra: az iskolaindulás időszakában mindig nő a különféle légúti fertőzések száma, amelyeket különböző kórokozók okozhatnak.
„Folyamatosan figyelemmel kísérjük a járványhelyzetnek az alakulását. Elkezdődött az iskola, ilyenkor mindig azt tapasztaljuk, hogy a légúti fertőzések, légúti megbetegedéseknek száma emelkedik, amelyet különböző kórokozók okozhatnak, és ezek közül az egyik a SASCOV2 vírus, amelyet alátámaszt az, hogy a SASCOV2 vírus áll. A szennyvízben is enyhén emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Néhány területen, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán emelkedést tapasztaltunk, egyéb ellátási területekre vonatkozóan pedig stagnálás jellemző. Ez előrevetítheti azt, hogy a következő hetekben, hogy esetleg vírusfertőzés következtében a megbetegedéseknek a száma emelkedhet.” - mondta Galgóczi Ágnes.
A szakértő kiemelte, hogy ezek az adatok arra utalnak, hogy a következő hetekben a fertőzések száma tovább növekedhet. A szakember hozzátette, hogy az új variáns által okozott fertőzés legtöbbször enyhe, vagy akár tünetmentes is lehet.
Az új nimbusz variáns nem okoz súlyosabb betegséget, mint az eddigi variánsok – mondta. A tipikus tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás és fáradtság, de az idősek és krónikus betegségben szenvedők esetében komolyabb problémák is előfordulhatnak.
