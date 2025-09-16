Ismét lecsap a koronavírus - egy újabb variáns jelent meg

A koronavírus járvány 2020 óta nehezíti meg életünket. Bár már nem annyira erős, mint a legelején, így is okoz problémákat, főleg az idősebbek és krónikus betegségben szenvedők körében.

A szeptemberi iskolakezdés nem tesz jót a koronavírus Nimbus variánsának Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az új koronavírus variánsának terjedéséről Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vezetője az InfóRádióban úgy nyilatkozott, hogy szerinte a szeptemberi iskolakezdés időszaka kedvez a légúti fertőzések, köztük a koronavírus új variánsának terjedésének. A szakember hangsúlyozta, hogy a nimbusz nevű variáns egészséges felnőttek esetében általában nem jelent problémát, de időseknél és krónikus betegséggel élőknél komolyabb tüneteket okozhat.

Az iskolakezdés "robbantotta be" az új koronavírus variánst

Az NNGYK folyamatosan figyelemmel kíséri a járvány alakulását, és Galgóczi Ágnes rámutatott arra: az iskolaindulás időszakában mindig nő a különféle légúti fertőzések száma, amelyeket különböző kórokozók okozhatnak.

„Folyamatosan figyelemmel kísérjük a járványhelyzetnek az alakulását. Elkezdődött az iskola, ilyenkor mindig azt tapasztaljuk, hogy a légúti fertőzések, légúti megbetegedéseknek száma emelkedik, amelyet különböző kórokozók okozhatnak, és ezek közül az egyik a SASCOV2 vírus, amelyet alátámaszt az, hogy a SASCOV2 vírus áll. A szennyvízben is enyhén emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Néhány területen, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán emelkedést tapasztaltunk, egyéb ellátási területekre vonatkozóan pedig stagnálás jellemző. Ez előrevetítheti azt, hogy a következő hetekben, hogy esetleg vírusfertőzés következtében a megbetegedéseknek a száma emelkedhet.” - mondta Galgóczi Ágnes.

A szakértő kiemelte, hogy ezek az adatok arra utalnak, hogy a következő hetekben a fertőzések száma tovább növekedhet. A szakember hozzátette, hogy az új variáns által okozott fertőzés legtöbbször enyhe, vagy akár tünetmentes is lehet.

Az új nimbusz variáns nem okoz súlyosabb betegséget, mint az eddigi variánsok – mondta. A tipikus tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás és fáradtság, de az idősek és krónikus betegségben szenvedők esetében komolyabb problémák is előfordulhatnak.