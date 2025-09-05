Új információk a magyar turista lányok ellen elkövetett migráns nemi erőszakolók ügyében

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára Facebook oldalán osztotta meg a legfrissebb híreket.
Mint azt megírtuk három marokkói migráns férfi, két magyar turista lányt zaklatott szexuálisan, drogozásra akarták bírni, miközben inzultálták és moleszták is őket.
Illés Boglárka a közösségi oldalán osztott meg újabb információkat:
Római nagykövetségünk haladéktalanul felvette a kapcsolatot az olasz rendőrséggel, miután nyilvánosságra került, hogy migránsok követtek el szexuális erőszakot két magyar állampolgárral szemben.
- írja posztjában, majd így folytatja:
A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők már letartóztatásban vannak.
A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre.
Az illegális migrációt meg kell állítani!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.