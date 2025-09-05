RETRO RÁDIÓ

Új információk a magyar turista lányok ellen elkövetett migráns nemi erőszakolók ügyében

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára Facebook oldalán osztotta meg a legfrissebb híreket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 17:14
Módosítva: 2025.09.05. 17:31
migráns turista magyar szexuális zaklatás

Mint azt megírtuk három marokkói migráns férfi, két magyar turista lányt zaklatott szexuálisan, drogozásra akarták bírni, miközben inzultálták és moleszták is őket.

Illés Boglárka a közösségi oldalán osztott meg újabb információkat:

Római nagykövetségünk haladéktalanul felvette a kapcsolatot az olasz rendőrséggel, miután nyilvánosságra került, hogy migránsok követtek el szexuális erőszakot két magyar állampolgárral szemben. 

- írja posztjában, majd így folytatja:

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők már letartóztatásban vannak. 

A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. 

Az illegális migrációt meg kell állítani!

 

