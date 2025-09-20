Hasplasztika és zsírleszívás: most még jobban szégyelli a hasát az anyuka, mint előtte

Az angliai Hullban élő Sorena O'Malley csak jobb alakra vágyott a szülés után, ezért egy Facebook-hirdetésre jelentkezve Törökországba utazott, ám a hasplasztikai műtétje teljesen felforgatta az életét.

Jobban szégyelli a hasát az anyuka, mint hasplasztika előtt

(fotó: GoFundMe)

A Hullból származó nő most figyelmeztetni szeretné azokat az anyukákat, akik külföldre utaznának plasztikai beavatkozások miatt.

Hasplasztika tette tönkre az életét

Sorena hasplasztika és 360 fokos zsírleszívás miatt utazott Törökországba, miután egy Facebook-hirdetésben látott reklámot a beavatkozásokról. Most, három hónappal később, angliai otthonában ágyhoz van kötve, miután a Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) közölte vele, hogy a műtétet nem megfelelően végezték el. Jelenleg a sebei körül nincs megfelelő vérkeringés, és már több sürgősségi kezelésen is átesett.

A hasában lévő lyuk pedig miatt még az olyan alapvető teendők sem mennek neki segítség nélkül, mint az öltözködés.

Nem valami jó érzés, hogy ágyba vagyok kényszerítve egy olyan műtét miatt, amiért fizettem, csak azért, mert nem éreztem jól magam a bőrömben. A szülés utáni külsőmmel nem akartam bikinit hordani, ezért sokáig spóroltam erre a műtétre, hogy újr akét rézses fürdőruhban lehessek

– vallotta be az anyuka.

Jelenleg a fertőzés szinte „eszi” a bőrét, és gyakorlatilag nincs hasa. Az orvosok szerint akár két évbe is telhet, mire teljesen begyógyul a hasán tátongó hatalmas seb. Elmondása szerint már akkor gyanakodott, amikor nem kapott éjszakai ágyat, és a dokumentumok, amiket alá kellett írnia, kizárólag török nyelven voltak.

Az NHS óvatosságra int minden olyan weboldallal szemben, amely kozmetikai műtéteket kínál csomagban. Azt is javasolják, hogy:

mindig konzultáljunk a sebésszel előre,

ne fizessünk olyan kórházért, ahol még nem jártunk,

ne bízzunk meg olyan sebészben, akivel még nem találkoztunk személyesen.

Sorena partnere GoFundMe-oldalt hozott létre, hogy pénzt gyűjtsenek a korrekciós műtétekre – írja a Mirror.