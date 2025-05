Ez komoly? Így nézett ki plasztikai műtétje előtt a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra második évadában megismert Oláh Orsi örök szerelmet nem lelt a TV2 kísérletében, de hírnevet azért csak sikerült szereznie.

Házasság első látásra Orsi így néz ki a plasztika után (Fotó: Szabolcs László)

Hosszú hónapokkal a műsor után is folyamatosan kapja a rajongói kérdéseket a közösségi oldalán, melyekre szívesen válaszol is, legyen az volt férjével, vagy éppen a plasztikai beavatkozásával kapcsolatos. Utóbbi kifejezetten foglalkoztatja a netezőket, főleg azóta, hogy a Redditen felbukkant több korábbi kép a műkörmös lányról, és sokan rá sem ismertek azokon a felvételeken. A legtöbben azt állították, hogy Házasság első látásra Orsi számos szépészeti beavatkozáson esett át, a szájfeltöltéstől kezdve az orrműtétig, és úgy tűnik, ez így is van.

Házasság első látásra Orsi most egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben mutatta meg, milyen volt az orra a beavatkozás előtt. Nos, szerinte éppen olyan, mint a Disney-rajzfilmekben szereplő főgonosz nőké, míg a plasztika segítségével sikerült igazán hercegnős orrocskát varázsolni neki.

Bár a fotót nem mutathatjuk meg, Oláh Orsi sztorijára kattintva te is megnézheted a képet!

Házasság első látásra 3 évad: Orsi nem titkolja, hogy plasztikáztatott (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Orsi nem elégedett a szájfeltöltéssel

A TV2 sztárja az Instagram-oldalán kapott egy kedves bókot arról, hogy milyen szépen sikerült a szájfeltöltése. Nos, ezzel az alany nem igazán értett egyet, mert bár talált jó szakembert, de annak idején csúnyán elrontották az ajkait. Mint kiderült, túl sokszor töltöttek a szájába, emiatt pedig az idő múlásával elkezdett deformálódni. Éppen ezért, most azon gondolkozik, hogy inkább kioldatja belőle a hialuront, és újrakezdi az egészet.

„Pont most akarom kioldatni. Aki legutóbb csinálta a számat, azt imádom, de sajnos előtte túl sokat töltöttünk bele mással, és ahogy szívódott, elkezdett aszimmetria fellépni, és mindig csak azt próbáltuk szépítgetni. De ennek az ide-oda toldásnak semmi értelme. Úgyhogy inkább nulláról kezdem újra” – árulta el a közösségi oldalán a lány, akire lehet, hogy rá sem fogunk ismerni hamarosan. Vajon a szerelem mikor talál rá?