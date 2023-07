Horváth Gréta megszólalt a hasplasztikáról: orvosilag is indokolt a műtét!

Igen, ez nálam szépészeti kérdés is, hiszen ezzel teszem fel a koronát az átalakulásomra. De közben meg orvosilag is indokolt, ezt a dokim is megerősítette. Szét van nyílva a hasizmom is, ez a plasztika miatti vizsgálaton derült ki. A császárom hege is letapadt, azt is helyre teszi és a lényeg, a felesleges bőrt eltávolítja, új köldököm lesz. Ez nem zsírleszívás, ez a fogyás miatti bőrkorrekció és ajándék magamnak, mert megérdemlem! Hiába sportolok, hiába eszem egészségesen, ez magától nem megy vissza. Hogy miért most? Mert most értem el az ideális súlyt és mert most érzem úgy, hogy felkészültem rá. Ez akkor is egy nagy hasi műtét, fizikailag és mentálisan is meg kell érni rá.