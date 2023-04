Horváth Gréta: „Egy teljesen új fejezetet kezdeni soha nem késő!”

Rendkívül hosszú bejegyzéssel jelentkezett Instagram-oldalán Horváth Gréta. A rendkívül személyesre hangszerelt bejegyzés nem önfényezés és nem is önsajnáltatás, az influenszer saját megtapasztalásaival, gondolataival szeretne erőt és lendületet adni azon követőinek, akikre mindezek most igazán ráférnek.

Fotó: Szabolcs László

„Változni vagy egy teljesen új fejezetet kezdeni soha nem késő!”

– szögezte le Horváth Gréta. Majd emlékeztet arra, neki sem volt mindig felhőtlen az élete. Sőt! De megtalálta a megoldást, s most megosztja, neki mi segített annak idején, hátha az ő receptje másoknak is gyógymód lehet.

„Nem titok, kezdtem már újra az életem, hol egyedül, hol babával, hol gyerekkel a karomban. Minden új lélegzet az elején fájdalmas és ködös, olykor színeket sem lát az ember. Hagyni kell magadnak azt is megélni, süllyedni, aztán egy adott ponton, amikor kikapartad magadból és magadról a mocskot, venni egy levegőt és tükörbe nézni, azt mondani: 'Szeretlek! Szeretlek annyira, hogy segítek rajtad!' Csak és kizárólag, te tudod magadat megmenteni! Kell hozzá erő, kitartás, elhatározás, de hidd el nekem, meg tudod te is csinálni, tudsz határokat szabni másoknak.”

Ami a változást illeti, Gréta szerint a külsőnél is fajsúlyosabb mindaz a belső átalakulás, amin keresztülment.

„Évekkel ezelőtt – ha vissza gondolok magamra – egy teljesen más prioritású, vágyakkal, álmokkal indítottam a napjaim. Ez a poszt szólhatna a külsőről, életmódról is, de az átalakulás sokkal nagyobb mértékű legbelül, mint amit látni lehet rajtam. Teljesen máshogy kalibráltam be az álmaim, vágyaim. Teljesen más dolgokra fókuszálok mint korábban. Teljesen más álmaim lettek, ami hihetetlen, mert ez fűtött, és azt hittem, a személyiségem szerves része az elmúlt 20 évben. Furcsa volt a felismerés, mit szeretnék közel 33 évesen az élettől, ma, holnap, és sok év elteltével. Gyökeresen elindultam egy teljesen más úton.”

S hogy miben különbözik ez az új út a régitől?

„Ezen az úton nincs megfelelési kényszer, ego és más finomság ami baromira nem én vagyok. Ez az út szabadabb mint azt gondoltam, és sokkal könnyebben is veszem az akadályokat. Szorongó típus vagyok, mert nagyon fiatalkoromban szembesültem olyan dolgokkal amivel kb. 40 év körül szoktak a nők. Ez azért megerősített kellőképpen! A változás jó, a bátorság felszabadít, és a jó környezet pedig ragyogtat!”

Majd a sztáranyuka elérkezettnek látta a pillanatot, arra, hogy átadja üzenete egyi legfontosabb részét:

Engedd el mindazt, amire te legbelül nem is vágysz igazán. Lehet, az, amit 20 évesen jónak hittél, vagy vágyakozással töltött el, az ma már teher és nem ad örömöt. Attól nem leszel kevesebb, csak lehetőséget adsz saját magadnak a boldogságra!

Mindezek tükrében nem csak feltette, de meg is válaszolta a nagy kérdést Horváth Gréta:

„Hogy vagyok? Így. Nagyon, nagyon jól.... egyet sajnálok csak, hogy korábban nem engedtem meg magamnak ezt az érzést! Megvan mindenem, és azt, amit szerettem volna, azt gondolom, maximálisan túlteljesítettem”