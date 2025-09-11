"Láttam, ahogy az orvos próbálja újraéleszteni a nővéremet" - plasztikai beavatkozás miatt vesztette életét a 28 éves anya

Egy fiatal édesanya, aki születésnapjára egy BBL-műtéttel, az az brazil fenékfeltöltéssel ajándékozta meg magát, tragikusan elhunyt néhány héttel a beavatkozás után.

A fiatal anyuka halálos beavatkozása miatt a család válaszokat követel a klinikától. (Képünk illusztráció)Fotó: Unsplash

Marilha Menezes Antunes egy brazíliai klinikán feküdt kés alá, alig egy héttel 28. születésnapja után. A műtét során zsírleszívást végeztek a hátán, majd a zsírt a fenekébe töltötték. Édesapja és húga, Léa Carolina kísérték el a beavatkozásra, akik később szemtanúi voltak annak, amint egy nővér sürgősen mentőt hív Marilhához.

Megkérdeztem, hogy rosszul lett-e valaki, de senki nem válaszolt... Felszaladtam a műtőbe, és láttam, ahogy az orvos próbálja újraéleszteni a nővéremet. Megkérdeztem, mire van szüksége, ő pedig azt mondta: oxigénre. Én hívtam a mentőt, majd a rendőrséget is, mert az orvos nem magyarázta el, mi történt. Csak miután a rendőrség megérkezett, állították ki a halotti bizonyítványt.

- számolt be a történtekről Léa.

A beavatkozás végzetesnek bizonyult

Az orvos állítólag először azt mondta a rendőröknek, hogy Marilhát broncho aspiráció érte, amelyet keringés- és légzésleállás követett, szeptember 8-án. Azonban a boncolás megállapította, hogy a fiatal anya halálát hipovolémiás sokk, belső vérzés és áthatoló tompa trauma okozta.

A rokonok kiemelték, hogy Marilha egészséges volt, és a beavatkozás előtt orvosi ajánlást kért, utánanézett a kockázatoknak, és minden szükséges műtét előtti vizsgálaton átesett. Meggyőződésük, hogy egy a beavatkozás közben átszúrt szerv okozta a végzetes vérzést, és most válaszokat várnak a klinikától.

A nővérem tele volt élettel. Azért kísértem el, hogy valóra váltsuk az álmát, ehelyett a halál várta.

- mondta húga Marilháról, aki halálával 6 éves kisfiát hagyta hátra.

A történtek után a klinika, az AMACOR egy közleményben reagált a halálesetre, amelyben elmondták, hogy az intézményük és az orvosaik teljesen fel vannak szerelve minden alapvető eszközzel a szív- és légzőszervi vészhelyzetek kezelésére. Hozzátették, hogy az orvosi csapat azonnal cselekedett, miután hemodinamikai instabilitás jeleit észlelték a beavatkozás során.