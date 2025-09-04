Elő a bikinikkel! Nyárias meleg várható csütörtökön, akár strandidőnek is remek lesz

A hét második felében a viharos idő után végre fellélegezhetünk: elővehetjük a fürdőruhát, mert egyes helyeken akár 30 fok fölé is szökhet a hőmérséklet.

Kép: köpönyeg.hu

Csütörtökön a hajnalban előforduló tiszántúli zivatarokat követően sok napsütés ígérkezik, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 30 fok körüli nyárias meleg valószínű - írja a köpönyeg.hu.

Pénteken gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, eső nem várható. Az északnyugati szél napközben megélénkül. Folytatódik a nyárias időjárás 29–30 fok körüli maximumokkal.



Szombaton már gomolyfelhők zavarhatják meg a nyáriasnak induló időjárást, ezekből néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul majd.



Vasárnap már nem valószínű, hogy esni fog, bár a gomolyfelhők megmaradnak. A napsütés fog dominálni. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. Reggel 9–17, délután 24–31 fok körül alakul a hőmérséklet.

