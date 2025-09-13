RETRO RÁDIÓ

Vigyázz, ha arra jársz: benzintolvajok ólálkodnak Óbudán, nem hiszed el, hogy csapolják meg a tankodat

A férfi a Kiscelli Múzeum környékén parkolt le, mire visszatért kocsijához, szinte egy csepp benzinje sem marad - azt ugyanis valaki lecsapolta. A benzintolvajok állítólag már nem egy kocsit károsítottak meg a környéken.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.13. 12:00
benzintolvaj Kiscelli Múzeum Óbuda lopás

Úgy tűnik, hogy egyes embereknek már semmi sem szent, válogatás nélkül lopják vagy éppen károsítják meg embertársaikat. Így történt ez a minap is, méghozzá Óbudán, ahol egy mit sem sejtő kocsitulajdonos vált aljas benzintolvajok áldozatává

benzintolvaj
A benzintolvajok nem csak a naftát csapolták le, de a kocsiban is kárt tettek   Fotó: Pexels (illusztráció)

Benzintolvajok garázdálkodnak Óbudán

A férfi a Kiscelli Múzeum környékén tette le kocsiját korábban, amikor azonban visszatért, a kocsi alatt gyanús tócsa éktelenkedett. Sajnos nem víz és nem is olaj éktelenkedett az aszfalton, hanem sokkal rosszabb: benzin. Hamarosan kiderült, hogy nem véletlenül: a benzintolvajok ugyanis megfúrták a parkoló kocsi tankját, majd az összes naftát leengedték. A férfi most egy helyi csoportban osztotta meg a kellemetlen tapasztalatait: 

Kedden tettem le az autómat a Kiscelli Múzeummal szembe, a zöldséges mellé, ma reggelre valaki megfúrta az üzemanyag tankomat és leeresztett majd' egy tank benzint

 - panaszolta Ferenc a csoportban. A hab a tortán, hogy a tolvajok nem csak a benzint nyúlták le, de a kocsit is megrongálták: nem kizárt, hogy a kár, amit az autóban okoztak, még annál is nagyobb, mint amit a lecsapolt üzemanyaggal nyertek a fantomok: 

- Megfoltoztuk, de cserélni kell... - fűzte bejegyzéséhez szomorúan Ferenc. A helyiek szerint azonban korántsem Ferenc az egyetlen, aki áldozatul esett az álnok tolvajoknak: többekkel is előfordult már, hogy keserű tapasztalattal távoztak egy-egy óbudai parkolóból:

- Ezek a szarjankók nem törődnek vele mit okoznak s mennyibe kerül majd a tulajdonosnak a helyreállítás… - írta Ferencnek egy másik helyi lakos, aki hozzátette: valóban nem ő volt az első, aki így járt ezen a környéken. Sajnos, mint megtudtuk, a kocsik máshol sincsenek nagyobb biztonságban: Óbuda más kerületeiből is jelezték, hogy megcsapolták a tankjukat. 

Hallottam már én is, hogy jártak így autósok, nem tudjuk, mit lehet tenni ellenük, mert hát garázsban nem állhat mindenki. Márpedig ez a közterület bárhol megeshet. Én sem szívesen hagyom kint az autóm, de nem tudom máshova tenni. Próbálom olyan helyen hagyni, ahol többen járnak, vagy éppen kamera van

 - vélekedett lapunknak egy másik óbudai lakos. Alig egy hónapja a Metropol is beszámolt egy kísértetiesen hasonló esetről: akkor is benzin nélkül, megrongálva találta a kocsiját egy tulajdonos, méghozzá nem máshol, mint a Kiscelli kastélypark parkolójában. Egy másik férfi tankját szinte ugyan ebben az időben a Madzsar József utcánál fúrták meg: 

Hétfő reggel, amikor beszálltam a kocsiba éreztem, hogy milyen furcsa benzinszag van. Úgy voltam vele, hogy a kocsim már öreg, biztos csak amiatt. Csakhogy jelezte, hogy tök üres a tartálya, már villogott az üzemanyagjelzés, hogy teljesen kifogyott

 - számolt be a kellemetlen meglepetésről akkor Péter.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu