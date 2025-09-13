Vigyázz, ha arra jársz: benzintolvajok ólálkodnak Óbudán, nem hiszed el, hogy csapolják meg a tankodat

Úgy tűnik, hogy egyes embereknek már semmi sem szent, válogatás nélkül lopják vagy éppen károsítják meg embertársaikat. Így történt ez a minap is, méghozzá Óbudán, ahol egy mit sem sejtő kocsitulajdonos vált aljas benzintolvajok áldozatává.

A benzintolvajok nem csak a naftát csapolták le, de a kocsiban is kárt tettek Fotó: Pexels (illusztráció)

Benzintolvajok garázdálkodnak Óbudán

A férfi a Kiscelli Múzeum környékén tette le kocsiját korábban, amikor azonban visszatért, a kocsi alatt gyanús tócsa éktelenkedett. Sajnos nem víz és nem is olaj éktelenkedett az aszfalton, hanem sokkal rosszabb: benzin. Hamarosan kiderült, hogy nem véletlenül: a benzintolvajok ugyanis megfúrták a parkoló kocsi tankját, majd az összes naftát leengedték. A férfi most egy helyi csoportban osztotta meg a kellemetlen tapasztalatait:

Kedden tettem le az autómat a Kiscelli Múzeummal szembe, a zöldséges mellé, ma reggelre valaki megfúrta az üzemanyag tankomat és leeresztett majd' egy tank benzint

- panaszolta Ferenc a csoportban. A hab a tortán, hogy a tolvajok nem csak a benzint nyúlták le, de a kocsit is megrongálták: nem kizárt, hogy a kár, amit az autóban okoztak, még annál is nagyobb, mint amit a lecsapolt üzemanyaggal nyertek a fantomok:

- Megfoltoztuk, de cserélni kell... - fűzte bejegyzéséhez szomorúan Ferenc. A helyiek szerint azonban korántsem Ferenc az egyetlen, aki áldozatul esett az álnok tolvajoknak: többekkel is előfordult már, hogy keserű tapasztalattal távoztak egy-egy óbudai parkolóból:

- Ezek a szarjankók nem törődnek vele mit okoznak s mennyibe kerül majd a tulajdonosnak a helyreállítás… - írta Ferencnek egy másik helyi lakos, aki hozzátette: valóban nem ő volt az első, aki így járt ezen a környéken. Sajnos, mint megtudtuk, a kocsik máshol sincsenek nagyobb biztonságban: Óbuda más kerületeiből is jelezték, hogy megcsapolták a tankjukat.

Hallottam már én is, hogy jártak így autósok, nem tudjuk, mit lehet tenni ellenük, mert hát garázsban nem állhat mindenki. Márpedig ez a közterület bárhol megeshet. Én sem szívesen hagyom kint az autóm, de nem tudom máshova tenni. Próbálom olyan helyen hagyni, ahol többen járnak, vagy éppen kamera van

- vélekedett lapunknak egy másik óbudai lakos. Alig egy hónapja a Metropol is beszámolt egy kísértetiesen hasonló esetről: akkor is benzin nélkül, megrongálva találta a kocsiját egy tulajdonos, méghozzá nem máshol, mint a Kiscelli kastélypark parkolójában. Egy másik férfi tankját szinte ugyan ebben az időben a Madzsar József utcánál fúrták meg:

Hétfő reggel, amikor beszálltam a kocsiba éreztem, hogy milyen furcsa benzinszag van. Úgy voltam vele, hogy a kocsim már öreg, biztos csak amiatt. Csakhogy jelezte, hogy tök üres a tartálya, már villogott az üzemanyagjelzés, hogy teljesen kifogyott

- számolt be a kellemetlen meglepetésről akkor Péter.