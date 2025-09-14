Ezt látni kell: igazi retró nosztalgiát hordoz magában az egykor zsúfolt gyerektábor helyszíne

A Balaton partján álló egykori üdülőtábor ma már csak az elmúlás jeleit hordozza. Ahol valaha nyári vakációk emlékei születtek, ott most üres, elhagyott épületek sorakoznak.

A Balaton a legtöbb gyermek számára az önfeledt nyári élményeket adja. A tábor is ilyen volt ekkoron, ma már a csend vette uralma alá Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A Balatonon lévő tábort a 70-es évek végén építették, a budai járás lakói közös erőfeszítéssel hozták létre. Egy emléktábla ma is tanúsítja az összefogást, amelynek köszönhetően gyerekek generációi tölthették itt a nyarakat. A létesítményt egészen 2012-ig a pilisvörösvári önkormányzat üzemeltette, ám a felújítás és a karbantartás elmaradt, így az épületek állapota fokozatosan leromlott – számolt be róla a Baon.hu.



A főépület egykor 110 fő befogadására is alkalmas volt, állapota még ma sem reménytelen, ahogy a faházak is viszonylag épen maradtak. Az ebédlő viszont már erősen lepusztult. 2013-tól bérlőhöz került a terület, aki a szerződés szerint köteles lett volna felújítani, ám erre sosem került sor. Az utolsó nyár, amikor gyerekek még élvezték a balatoni napokat, 2019 volt. Egy évvel később a város felbontotta a bérleti megállapodást, azóta teljesen üresen és gazdátlanul áll a tábor.

Az önkormányzat már 2001-ben felvetette az ingatlan értékesítésének lehetőségét, akkoriban körülbelül 40 millió forintra becsülték a területet. Saját partszakasza miatt azonban az értéke azóta is növekedett, még akkor is, ha több épület mára rossz állapotba került.

Bár 2022-ben készültek tervek a felújításra és a hasznosításra, konkrét lépések azóta sem történtek. Az idei tél során azonban tereprendezés és állapotfelmérés nyomai látszottak, ami reményt adhat arra, hogy a terület új életre kelhet.

A tábor jelenleg a gyerekkacajjal teli nyarak emléke és a jövő bizonytalansága között rekedt. A videó is bemutatja, hogyan vette át a csend és az enyészet az uralmat a terület felett – ugyanakkor még mindig ott rejlik a lehetőség, hogy egyszer újra élettel teljen meg a Balaton-parti üdülő.

Hogy valóban felújítják-e, vagy inkább egy új lakópark épül majd a helyére, az csak a következő években derülhet ki.