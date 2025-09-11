A Balaton-parti diszkó, amely egykor retró buliknak adott otthont – ma elhagyatottan áll

Somogy megyében, a Balaton partján található egy különleges épület, amely a 90-es és 2000-es évek elején még telt házas bulik helyszíne volt.
A balatonszemesi diszkó ma már csak a csendet és az ürességet rejti. Egy látványos képgalériában mutatta be a helyszínt A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex oldala.
A szórólap szerint az egyik utolsó nagy esemény a 2002. december 31-i szilveszteri megaparty volt, amikor Náksi vs. Brunner játszott.
A balatonszemesi diszkó szombat esténként 22 órától hajnalig várta a bulizni vágyókat. A képeken látni lehet, hogy a tetőtérben apró szobákat alakítottak ki, a tánctér felett pedig színes lámpák és diszkógömbök lógnak, a bokszok és az asztalok szinte sértetlenül megmaradtak.
A bárpult is tisztán várja azokat, akik soha többé nem térnek vissza – mintha csak egy nyári szezon kezdete előtt hagyták volna magára.
23 évvel ezelőtt
Az idősebbek Vénhalászként vagy Mókus presszóként emlegetik, de egykor Sáfrány vendéglőként is üzemelt – a tornyán ma is látható 1912-es évszám tanúsága szerint ekkor épült – írja a Sonline.
Egy kommentelő felidézte a hetvenes éveket: „Vasárnaponként a barátainkkal ott ettünk egy islert vagy linzerkarikát, ittunk egy Coca-Colát és hallgattuk a ma már retró zenét. Esténként jó kis diszkó volt fenn… régi szép idők!”
