A Balaton-parti diszkó, amely egykor retró buliknak adott otthont – ma elhagyatottan áll

Somogy megyében, a Balaton partján található egy különleges épület, amely a 90-es és 2000-es évek elején még telt házas bulik helyszíne volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 18:30
Magyarország Elhagyatott helyek balatonszemesi diszkó

A balatonszemesi diszkó ma már csak a csendet és az ürességet rejti. Egy látványos képgalériában mutatta be a helyszínt A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex oldala.

A balatonszemesi diszkó utolsó nagy eseménye
A balatonszemesi diszkó utolsó nagy eseménye Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

Még mindig várja a bulizókat a balatonszemesi diszkó

A szórólap szerint az egyik utolsó nagy esemény a 2002. december 31-i szilveszteri megaparty volt, amikor Náksi vs. Brunner játszott.

A balatonszemesi diszkó szombat esténként 22 órától hajnalig várta a bulizni vágyókat. A képeken látni lehet, hogy a tetőtérben apró szobákat alakítottak ki, a tánctér felett pedig színes lámpák és diszkógömbök lógnak, a bokszok és az asztalok szinte sértetlenül megmaradtak.

Fotó:  A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

A bárpult is tisztán várja azokat, akik soha többé nem térnek vissza – mintha csak egy nyári szezon kezdete előtt hagyták volna magára.

Fotó:  A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

23 évvel ezelőtt 

  • egy Jägermeister 650 forintba, 
  • egy deci Martini 300 forintba, 
  • egy Red Bull 600 forintba, 
  • a Hawaii pizza pedig 680 forintba került. A konyhában régi tányérok sorakoznak, a tetőtérben pedig különös kis szobák idézik fel a hely sajátos múltját.
Fotó:  A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

Az idősebbek Vénhalászként vagy Mókus presszóként emlegetik, de egykor Sáfrány vendéglőként is üzemelt – a tornyán ma is látható 1912-es évszám tanúsága szerint ekkor épült – írja a Sonline.

Egy kommentelő felidézte a hetvenes éveket: „Vasárnaponként a barátainkkal ott ettünk egy islert vagy linzerkarikát, ittunk egy Coca-Colát és hallgattuk a ma már retró zenét. Esténként jó kis diszkó volt fenn… régi szép idők!” 


 

 

