"Egy vékony hang szólalt meg a kerítés mögül": Örök gyermekkacajt rejtenek az elhagyatott fehérvári épület falai

Valaha gyereknevetéstől volt hangos a Kikindai úti gyermekotthon Székesfehérváron. Ma már csend borítja az épületet: az üres falak között ott maradtak a régi emlékek – rajzok, játékok és néhány elfeledett bútor darabja. Egy különleges urbex fotósorozat most betekintést enged az 1980-as években felépült intézménybe.

Száraz levelek, megrepedezett falak, elhanyagolt küldső; sokkal hasonlít egy kísértetjárta helyre, mint egy egykori gyermekotthonra Fotó: feol.hu

A székesfehérvári Kikindai úti gyermekotthon egykor a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ része volt, és 20 férőhelyes csecsemőotthonként épült az 1980-as években. Helyette ma már a Tüzér utcai épület működik gyermekotthonként. Egy urbex ritkaság Fejér vármegyéből - írja a Feol.hu.

Az ajtók, amelyek egykoron gyermekeket engedtek ki, ma már a természet uralma alatt vannak. Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

Az egykor élettel teli gyermekotthon ma már csak a kalandvágyó fotósokat és a régi emlékekhez ragaszkodó helyieket érdekli. Sokan még mindig élénken idézik fel, ahogy a kerítés mögül gyerekhangok hallatszottak, vagy az udvaron játszó kicsik látványa fogadta az arra járókat.

Egy gyermek szólhatott az elhagyatott otthonból?

Egy közösségi oldalon így emlékezett vissza valaki: „Séta közben egyszer csak egy vékony hang szólalt meg a kerítés mögül: Vigyél haza!” Ez a nosztalgikus történet is mutatja, mennyi ember szívében él tovább az egykori otthon emléke.

