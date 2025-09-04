RETRO RÁDIÓ

"Egy vékony hang szólalt meg a kerítés mögül": Örök gyermekkacajt rejtenek az elhagyatott fehérvári épület falai

Az egykori gyermekotthon ma már inkább a természetnek ad otthon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 11:30
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ épület gyermekotthon urbex természet

Valaha gyereknevetéstől volt hangos a Kikindai úti gyermekotthon Székesfehérváron. Ma már csend borítja az épületet: az üres falak között ott maradtak a régi emlékek – rajzok, játékok és néhány elfeledett bútor darabja. Egy különleges urbex fotósorozat most betekintést enged az 1980-as években felépült intézménybe.

gyermekotthon
Száraz levelek, megrepedezett falak, elhanyagolt küldső; sokkal hasonlít egy kísértetjárta helyre, mint egy egykori gyermekotthonra Fotó: feol.hu

A székesfehérvári Kikindai úti gyermekotthon egykor a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ része volt, és 20 férőhelyes csecsemőotthonként épült az 1980-as években. Helyette ma már a Tüzér utcai épület működik gyermekotthonként. Egy urbex ritkaság Fejér vármegyéből - írja a Feol.hu.

A létesítmény eredetileg a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részeként működött, és húsz férőhelyes csecsemőotthonként szolgálta a várost. Azóta a funkcióját a Tüzér utcai épület vette át, a Kikindai úti ház pedig elhagyatottá vált és az enyészeté lett – urbex ritkaságként azonban ma is vonzza a felfedezőket.

gyermekotthon
Az ajtók, amelyek egykoron gyermekeket engedtek ki, ma már a természet uralma alatt vannak. Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

Az egykor élettel teli gyermekotthon ma már csak a kalandvágyó fotósokat és a régi emlékekhez ragaszkodó helyieket érdekli. Sokan még mindig élénken idézik fel, ahogy a kerítés mögül gyerekhangok hallatszottak, vagy az udvaron játszó kicsik látványa fogadta az arra járókat

Egy gyermek szólhatott az elhagyatott otthonból?

Egy közösségi oldalon így emlékezett vissza valaki: „Séta közben egyszer csak egy vékony hang szólalt meg a kerítés mögül: Vigyél haza!” Ez a nosztalgikus történet is mutatja, mennyi ember szívében él tovább az egykori otthon emléke.

Az otthonról készült további képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

