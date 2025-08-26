Terhessége alatt zúzódást talált majd megvakult– azt mondták neki, meg fog halni

Egy újdonsült édesanya osztotta meg történetét arról, hogyan diagnosztizáltak nála egy ritka betegséget a terhessége során. Rebekah először csupán egy zúzódást vett észre a testén, ekkor még nem tudta, hogy életveszélyben van.

Azt mondták a terhes anyukának, hogy meg fog halni Fotó: Camylla Battani / unsplash.com – Képünk illusztráció

A 27 éves nő a terhessége 28. hetében furcsa, szétterjedő zúzódásokat fedezett fel a lábain, majd rájött, hogy azok az egész testét borítják. Ez a trombotikus trombocitopéniás purpura (TTP) nevű, rendkívül ritka, de súlyos betegség jele volt.

Rebekah izgatottan várta első gyermekét, addig a pontig a várandóssága teljesen normálisan zajlott. Először interneten keresett rá a tünetekre, majd háziorvosához fordult, aki vérlemezkeszámot nézett nála.

Magas vérnyomást és vizeletében fehérjét is találtak, így először preeklampsziára gyanakodtak. Az orvosokat azonban meglepte, hogy a nő elmondása szerint egyáltalán nem érezte rosszul magát.

Mivel a vérnyomását gyógyszerrel sem tudták csökkenteni, a kórház szülőszobájára vitték Rebekah-t és partnerét.

Nem igazán értettük, mi történik. Egyikünk sem gondolta, hogy ennyire komoly a helyzet. Visszatekintve már annyira nyilvánvalónak tűnik, de akkor még nem sejtettük, milyen drasztikus fordulat következik.

- mesélte Rebekah.

A kismamának a helyszínen kellett megszülnie gyermekét, mivel a vérnyomása már 172-re emelkedett. Bár a pár aggódott, az orvosok megnyugtatták őket, hogy a koraszülött idővel behozza a lemaradást.

Azonban amikor megvizsgálták Rebekah vérlemezkeszámát, és az extrém alacsonynak bizonyult, kiderült, hogy nem egyszerű preeklampsziáról van szó, így a császármetszést sem lehetett azonnal elvégezni.

Az orvosok gyanítani kezdték, hogy TTP-ről van szó, ezért tesztelték az ADAMTS13 nevű enzimet. A betegség során apró vérrögök keletkeznek az erekben, ami életveszélyes állapothoz vezethet.

Rebekah állapota hirtelen annyira rosszabbodott, hogy a látását is elvesztette, ennek ellenére elvégezték a császármetszést. A nő azt hitte, itt a vég, de végül ő és a kisbabája is túlélték.

Rebekah azóta is próbálja feldolgozni a történteket, de szerencsére ma már mindketten egészségesen otthon lehetnek - írja a Mirror.