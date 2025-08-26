RETRO RÁDIÓ

Terhessége alatt zúzódást talált majd megvakult– azt mondták neki, meg fog halni

Egy friss anyuka elképesztő megpróbáltatásokon ment keresztül a terhessége alatt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 09:30
terhesség vérlemezkeszám háziorvos tünetek

Egy újdonsült édesanya osztotta meg történetét arról, hogyan diagnosztizáltak nála egy ritka betegséget a terhessége során. Rebekah először csupán egy zúzódást vett észre a testén, ekkor még nem tudta, hogy életveszélyben van.

Terhessége alatt zúzódást talált majd megvakult– azt mondták neki, meg fog halni
Azt mondták a terhes anyukának, hogy meg fog halni Fotó: Camylla Battani /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A 27 éves nő a terhessége 28. hetében furcsa, szétterjedő zúzódásokat fedezett fel a lábain, majd rájött, hogy azok az egész testét borítják. Ez a trombotikus trombocitopéniás purpura (TTP) nevű, rendkívül ritka, de súlyos betegség jele volt.

Rebekah izgatottan várta első gyermekét, addig a pontig a várandóssága teljesen normálisan zajlott. Először interneten keresett rá a tünetekre, majd háziorvosához fordult, aki vérlemezkeszámot nézett nála.

Magas vérnyomást és vizeletében fehérjét is találtak, így először preeklampsziára gyanakodtak. Az orvosokat azonban meglepte, hogy a nő elmondása szerint egyáltalán nem érezte rosszul magát.

Mivel a vérnyomását gyógyszerrel sem tudták csökkenteni, a kórház szülőszobájára vitték Rebekah-t és partnerét.

Nem igazán értettük, mi történik. Egyikünk sem gondolta, hogy ennyire komoly a helyzet. Visszatekintve már annyira nyilvánvalónak tűnik, de akkor még nem sejtettük, milyen drasztikus fordulat következik.

- mesélte Rebekah.

A kismamának a helyszínen kellett megszülnie gyermekét, mivel a vérnyomása már 172-re emelkedett. Bár a pár aggódott, az orvosok megnyugtatták őket, hogy a koraszülött idővel behozza a lemaradást.

Azonban amikor megvizsgálták Rebekah vérlemezkeszámát, és az extrém alacsonynak bizonyult, kiderült, hogy nem egyszerű preeklampsziáról van szó, így a császármetszést sem lehetett azonnal elvégezni.

Az orvosok gyanítani kezdték, hogy TTP-ről van szó, ezért tesztelték az ADAMTS13 nevű enzimet. A betegség során apró vérrögök keletkeznek az erekben, ami életveszélyes állapothoz vezethet.

Rebekah állapota hirtelen annyira rosszabbodott, hogy a látását is elvesztette, ennek ellenére elvégezték a császármetszést. A nő azt hitte, itt a vég, de végül ő és a kisbabája is túlélték.

Rebekah azóta is próbálja feldolgozni a történteket, de szerencsére ma már mindketten egészségesen otthon lehetnek - írja a Mirror.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu